تقرير: هاري كين يقترب من الانضمام للبايرن في "الميركاتو"

قالت تقارير صحفية، اليوم، إن هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي قريب من الانضمام لصفوف بايرن ميونخ الألماني.

وكشفت شبكة “سكاي سبورتس”، أن كين أعطى الضوء الأخضر للانتقال إلى بايرن حيث سيبدأ النادي الألماني مفاوضاته لضم اللاعب في صفقة تقدر بـ 100 مليون أو أقل.

ويُعد هاري كين محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، مثل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

كانت التقارير أشارت منذ أسابيع أن اليونايتد انسحب من صفقة كبين كما انسحب الملكي بسبب تركيزهم في الحصول على خدمات كيليان مبابي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم الإنجليزي، صاحب الـ29 عامًا، رفقة توتنهام هوتسبير في يونيو 2024.

ولعب كين صاحب الـ29 عامًا موسمه الـ13 مع توتنهام، لكنه لم ينجح مجددًا في التتويج بأي بطولة بجانب عدم التأهل لأي بطولة أوروبية حيث احتل السبيرز المركث الثامن في جدول ترتيب المسابقة.

ويعد كين الهداف التاريخي لتوتنهام حيث شارك في 434 وسجل 278 هدفًا.