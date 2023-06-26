زحام في شوارع الغربية قبل ساعات من وقفة عرفات وعيد الأضحي

أعرب أهالي مدينة زفتى عن استيائهم بسبب الزحام الشديد الموجود بالشوارع حيث زادت حدة الزحام في شوارع مدينة زفتي قبيل وقفة عرفة والتي ستجل علي العالم العربي والإسلامي غدًا.

ويسعي الناس لشراء المنتجات قبل العيد ويتزايد الإقبال على الشراء والتسوق في الأيام الأخيرة قبل العيد، وظهرت الشوارع شبه مشلولة الحركة، خاصة مع استمرار مركبات التوك توك في خرق كل القواعد المرورية، ويعتبر التوك توك وسيلة نقل شائعة في العديد من المناطق في مصر، خاصة في المناطق الريفية، وتعتمد عليها الكثير من الأسر كوسيلة للتنقل والتسوق.

يقول المهندس حازم فوزي، أحد أبناء مدينة زفتي، يعد التوك توك واحدًا من أهم الوسائل الرئيسية للتنقل في مدينة زفتي بمحافظة الغربية، ولكنه يمكن أن يسبب زحاماً في الطرق خاصة في فترات الذروة، وخاصةً في مثل هذه الأوقات المزدحمة قبيل الأعياد، وتؤثر حركة التوك توك على حركة المرور بشكل عام، ويحدث ازدحام في الشوارع والطرقات، خاصة مع وجود عدد كبير من المركبات الأخرى، ورغم الحملات التنظيمية التي تقوم بها الأجهزة المعنية إلا أن الزحام أمرًا طبيعًا في مثل هذه الأيام لذلك فالسير علي القدمين أسهل وأسرع.

إضافة إلى التوك توك والسيارات، يمكن أن تساهم العديد من العوامل الأخرى في زحام الشوارع والطرقات، مثل زيادة حركة المرور في الفترات الذروة، والازدحام في المحال التجارية والأسواق في فترات الأعياد.

ويقول أشرف يونس، مدرس من مدينة زفتي، يمكن اتخاذ بعض الإجراءات مثل تنظيم حركة المرور والتأكد من عدم وجود أي مخالفات أو تجاوزات تؤثر على سلامة الناس والمركبات، كما ينبغي على الأفراد توخي الحذر والامتناع عن استخدام مركبات غير التوك توك في الطرق المزدحمة والبحث عن بدائل أخرى للتنقل في حالة الحاجة إلى الذهاب لشراء المنتجات قبل الأعياد وأيام الزحام.

وأضاف، ومن أجل تفادي هذا الزحام وتخفيف حركة المرور، يمكن إتخاذ بعض الإجراءات مثل تنظيم حركة المرور وتحديد مسارات بديلة وتوجيه السيارات والتوك توك إليها، وتوفير وسائل النقل العام والتشجيع على استخدامها.

من جهته، أكد مجاهد الدرف، ‏نائب رئيس مجلس مدينة زفتى لشؤون المدينة، أن المجلس يشن حملات، بالتعاون مع قسم الإشغالات ووحدة المرور، للحد من ظاهرة انتشار مركبات التوك توك وتعطيلها حركة المرور، وأن الجميع يسعى لمنع التكدس المرورالذي يتسبب فيه التوكتوك مؤكدًا أن التوك توك ظاهرة في مصر كلها وليس في زفتي فقط، وأن مجلس المدينة بصدد إصدار قرار بالترقيم لكل مركبة بالتعاون مع المرور.