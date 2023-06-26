كنزة شهيرة للأميرة ديانا تعرض في مزاد علني في نيويورك

تطرح كنزة شهيرة ارتدها الأميرة ديانا في مزاد علني في نيويورك الشهر المقبل بسعر يقدر 50 ألف دولار و80 ألف دولار.

الثوب وهو عبارة عن كنزة حمراء يضم العديد من الخراف البيضاء والأغنام السوداء المنفردة ارتدته الأميرة الراحلة لأول مرة خلال مباراة بولو عام 1981.

وقالت سالي موير وجوانا أوزبورن اللذان أنتجا القطعة:"لقد أدهشنا كثيرًا بارتداء الليدي ديانا سبنسر للسترة وكنا قد رأيناها على الصفحة الأولى لإحدى صحف الأحد".

"كان تأثيرها مؤثرًا على الفور تقريبًا بعد ذلك، مما أدى إلى زيادة المبيعات والوعي العام بعلامتنا التجارية الصغيرة، والتي سنكون ممتنين لها إلى الأبد."

وقالت موير والسيدة أوزبورن إنهما تلقيا رسالة من قصر باكنجهام بعد أسابيع قليلة من نزهة لعبة البولو عام 1981 لتأمين بديل للسترة الأصلية التي أتلفتها الأميرة ديانا.

أوقفت شركة Warm and Wonderful السترة في عام 1984، ولم يعيدوا إصدار التصميم حتى عام 2020، حيث ارتدت الممثلة إيما كورين نسخة طبق الأصل من السترة التي لعبت دور الأميرة ديانا خلال السلسلة الرابعة من The Crown في نفس العام.

ظل مكان وجود السترة الأصلية غير معروف حتى تم اكتشافها في وقت سابق من هذا العام "في مارس الماضي، بينما كنا نبحث عن الأشياء القديمة اكتشفنا صندوقًا صغيرًا. وقالت السيدة موير وأوزبورن: "في الداخل كانت سترة الأغنام الحمراء الأصلية لديانا مخفية بجانب غطاء سرير قطني منذ عام 1981".

ستعرض دار سوذبي للمزادات السترة بالمزاد كجزء من افتتاحها لبيع أيقونات الأزياء في الفترة من 31 أغسطس إلى 13 سبتمبر، وستعرض في مدينة نيويورك في 7 سبتمبر في بداية أسبوع الموضة في نيويورك.

قالت سينثيا هولتون الرئيسة العالمية للموضة والإكسسوارات في دار سوذبيز: "إنه لشرف كبير أن أعرض هذه السترة التاريخية في مزادنا الافتتاحي لأيقونات الأزياء، حيث نضعها في حوار مع قطع ملابس أخرى لا تُنسى وذات أهمية ثقافية".