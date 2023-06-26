خبير علاقات دولية: الغرب يرى الأحداث الروسية فرصة لتحقيق المكاسب بأوكرانيا

قال أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن الغرب يعتبر ما جرى في روسيا بعد تمرد "فاجنر"، فرصة لتحقيق مكاسب سياسية في أوكرانيا خاصة بمناطق باخموت، وزاباروجيا، والتي تستهدفها أوكرانيا بالهجوم المضاد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الغرب رأى أن يمد أوكرانيا بالأموال والسلاح والدعم الكامل لأنهم يرون ماحدث في روسيا لن ينتهي وستظل له تبعات ستظهر خلال الفترة المقبلة.

يجب استغلال الوضع لجر روسيا لطاولة المفاوضات

وأشار إلى أن هناك دراسات أمريكية تؤكد أن هناك خلافات بين النخبة السياسية في روسيا وأنه يجب استغلال الوضع لجر روسيا لطاولة المفاوضات.

وتابع، أن دونالد ترامب، رئيس أمريكا السابق، قال إنه يستطيع أن يوقف الحرب خلال 24 ساعة بوقف الامدادات الغربية لأوكرانيا والجلوس للمفاوضات، مؤكدًا أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة هو سبب إطالة أمد الحرب ويشجعها على الهجوم المضاد.