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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتهاء من توصيل خط مياه جديد فى قرية نجع حمادى

المهندس محمود حسين
المهندس محمود حسين

أنهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بنجع حمادي، برئاسة المهندس محمود حسين، أعمال تنفيذ مشروع خط مياه الشرب الجديد لقرية أولاد نجم بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين من ضعف وصول المياه للقرية؛ لكونها في نهاية شبكة مياه الشرب بنجع حمادي.

وقال المهندس محمود حسين، رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز نجع حمادي، إن الشركة تقوم بتنفيذ خط المياه بطول 1200 متر، بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه، وذلك لحل مشكلة ضعف المياه عن القرية بشكل نهائي، وذلك بتوجيهات رئيس مجلس إدارة الشركة بقنا والعضو المنتدب، المهندس رجب عرفة.

في السياق، أكد اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعي إلى رفع كفاءة خطوط مياه الشرب بالقرى والتوابع بمراكز ومدن المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا حرصه على التواصل مع المواطنين ميدانياً وحل المشاكل التي تواجههم.

احتياجات المواطنين اشرف غريب الداودي استجابة لشكاوي المواطنين استجابة لشكاوى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة التواصل مع المواطنين الأجهزة التنفيذية

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