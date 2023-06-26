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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

شريف الدسوقي: كواليس “بيت الروبي” كانت مبهجة

شريف الدسوقي
شريف الدسوقي

أعرب الفنان شريف الدسوقي عن سعادته بالمشاركة في فيلم "بيت الروبي" مع النجمين كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز وفريق العمل.

وأضاف "الدسوقي" في تصريحات خاصة لـ “الدستور” إنه يظهر خلال العمل كضيف شرف من خلال مشهد واحد فقط وهو فرح والده ضمن الأحداث، وتربطه علاقة صداقة بعائلة الروبي، لافتًا إلى أن أجواء العمل كانت ممتعة وجميلة خاصة أنه صور مشهده في مدينة طابا، متمنيًا النجاح والتوفيق لكل أبطال العمل وصناعه. 

ويقدم فيلم بيت الروبى فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية مهمة تشغل الجمهور حاليًا ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الانفولنسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبعتدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

القماش اللبن اللبنان الفنان شريف الدسوقي العيش

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