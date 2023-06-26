طواف القدوم.. ماذا تعرف عن نشاط الحجيج اليوم؟

عادت شوارع مكة لتعج بمئات آلاف الحجاج بملابس الإحرام البيضاء مع انطلاق مناسك الحج، لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، إذ يبدأ الحاج بعد الإحرام إلى استقبال الكعبة لأداء طواف القدوم تحية للبيت الحرام؛ حيث أنه شُرع للقادم من غير مكة المكرمة، إذ يعد سنة من سنن الحج على رأي الجمهور.

طواف القدوم

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن طواف القدوم تعريفه في اصطلاح الفقهاء هو الدوران حول البيت الحرام، وطواف القدوم هو الطواف الذي يفعله القادم إلى مكة من غير أهلها. وطواف القدوم سُنة عند جمهور الفقهاء.

وأوضحت الإفتاء، أن وقت طواف القدوم يبدأ من حين دخول مكة، ويستحب أن يبادر به الداخل إلى مكة قبل استئجار المنزل ونحو ذلك؛ لأنه تحية البيت العتيق، وآخر وقته بالنسبة للحاج وقوفه بعرفة عند الجمهور؛ لأنه بعد الوقوف مُطَالَب بطواف الفرض، وهو طواف الزيارة، ويغني طواف العمرة عن طواف القدوم بالنسبة للمعتمر.

ويُعرف طواف القدوم بأنّه الدوران حول البيت الحرام، ويبدأ وقته منذ دخول المسافر مكة المكرّمة، ويستحبّ أن يبادر القادم إلى أدائه قبل النزول بالمسكن، وآخر وقته هو الوقوف بعرفة عند الجمهور، لحديث عائشة، رضى الله عنها: «أنَّ أَوَّلَ شىءٍ بَدَأَ به حِينَ قَدِمَ النبى -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ»، لأنّه بعد ذلك يجب عليه القيام بطواف الفرض، وهو طواف الزيارة، ويجوز للمعتمر الذي قام بأداء طواف العمرة أن يستغني عن طواف القدوم.

وقت طواف القدوم

أمّا بالنسبة لوقت القيام بطواف القدوم، فيبدأ منذ دخول المسافر مكة المكرّمة، ويستحبّ أن يبادر القادم إلى أدائه قبل استئجار المنزل أو الإقامة فيه.

وينتهي وقته بالنسبة للحاج عند وقوفه بعرفات، لأنّه بعد ذلك يجب عليه القيام بطواف الفرض، وهو طواف الزيارة.

ويجوز للمعتمر الذي قام بأداء طواف العمرة أن يستغني عن طواف القدوم

يؤدّى طواف القدوم تحيّة المسجد الحرام؛ بجعل الكعبة على يسار الطائف، ثم يستقبل الحجر الأسود ويباشر الطواف من عنده، وينتهي عنده في كلّ شوط من الأشواط السبعة التي يطوفها، ويعتبر طواف القدوم طواف مشابه لطواف الإفاضة، ولكن وجه الاختلاف بينهما أنّ طواف القدوم لا يُسنّ فيه الاضطباع* ولا الرَمل*، ولا يسنّ السعي* لأجله، إلا إذا أراد الحاج أن يقدّم سعي الحج فيسعى بعد طواف القدوم؛ فإنه يسن للحاج الاضطباع والرمل في الطواف، لأن الاضطباع والرمل يسنّ في كل طواف بعده سعي