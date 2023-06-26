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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 8 جراء انقلاب ميكروباص ببنى سويف

مصرع شخص
مصرع شخص

لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين، الإثنين، جراء انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقى بنطاق المحافظة نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقى شمال نفق أبو صالح  نطاق محافظة بنى سويف، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة.

وانتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف إلي محل الواقعة وتبين أن الجثة لشخص ويدعي أحمد عبدالجابر خلف محمد 38 سنة، مقيم بمركز الفتح بمحافظة أسيوط، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى.

المصابون هم جابر عبدالله فرغلى، 47 سنة  مصاباً  بكسر مضاعف بالقدم اليمنى، يوسف جابر عبدالله 13 سنة  طالب مصاباً بجروح وسحجات بالوجه والذراعين،  رحمة أحمد عبدالجبار 13 سنة  طالبة  مصابة بجروح قطعية الذراع الأيمن ، مصطفى أحمد عبدالجبار 9 سنة  طالب مصاباً  بجرح قطعى بالرأس 4 سم.

كما أصيب  محمود سلامة محمد 8 س أسيوط طالب مصاباً بجروح بالرأس وجرح قطعى بالوجه ، ناصر محمد محمد 40 سنة مصاباً  بكدمات وسحجات ،  يوسف مصطفى عبدالجبار 6 سنوات  مصاباً بجرح قطعى بالرأس وجروح وسحجات، عمرو سلامة محمد محمد 14 سنة  مصابا جروح وسحجات، وجميعهم مقيمون محافظة أسيوط.

تم نقل المصابون إلي قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم لهم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح، وأبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بمن في ذلك المشاة والسائقون.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

الطريق الصحراوي الشرقي انقلاب سيارة ميكروباص بني سويف سيارات الإسعاف شرطة النجدة

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