والدة إحدى ضحايا الغواصة "تيتان": ذهب بدلًا عنى بعد إصابتى بكورونا

كشفت والدة الشاب الباكستاني سليمان داود، البالغ من العمر 19 عامًا، ضحية الغواصة تيتان، أنها التي أعطت ابنها تذكرة المقعد على السفينة.

وقالت كريستين داود، في حديث لبي بي سي، أمس الأحد، إنها خططت لمشاهدة حطام تيتانيك مع زوجها شاهزاده داود، الذي فقد حياته أيضًا في الحادث، لكن الرحلة ألغيت بسبب تأكيد إصابتها بفيروس كوفيد -19.

وقالت: "لهذا تراجعت، وأهديت ابني سليمان تذكرتي للذهاب في الرحلة"، مضيفة: "كنت سعيدة حقًا من أجل قيام زوجي وابني بالرحلة؛ لأن كلاهما كانا يريدان فعل ذلك منذ فترة طويلة جدًا".

وأشارت إلى أن ابنها أخذ معه خلال الرحلة مكعب روبيك، لأنه كان يعتقد أنه ذاهب في رحلة استجمام، وهذا المكعب يساعده على الاسترخاء والتحليل.

ونقلت عن ابنها قوله قبل ذهابه للرحلة: "سأقوم بحل مكعب روبيك على عمق 3700 متر تحت سطح البحر في تيتانيك".

فيما يتعلق باللحظات الأخيرة والكلمات التي شاركتها مع زوجها وابنها، قالت كريستين: "لقد عانقنا بعضنا البعض وكنا نمزح لوقت طويل في الواقع، لأن شاهزاده كان متحمسًا جدًا للنزول إلى قاع المحيط، كان مثل طفل صغير".