تقرير: إنتر يستقر على استعارة لوكاكو من تشيلسي وبيع أونانا

كشفت تقارير صحفية اليوم الاثنين، أن إنتر الإيطالي استقر على ضم البلجيكي روميلو لوكاكو من صفوف تشيلسي.

وكشفت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، أن الأقرب استعارة اللاعب من تشيلسي بجانب بند إلزام بيع نهائي في صيف 2024 مقابل 30 مليون يورو.

وأوضحت التقارير، أن إنتر سيوفر الأموال لصفقة لوكاكو من بيع أندريه أونانا حارس مرمى الفريق إلى مانشستر يونايتد.

وأتم التقرير، أن السويسري يان سومر حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني والفرنسي هوجو لوريس حارس توتنهام الإنجليزي الأبرز لتعويض أونانا.

يشار إلى أن لوكاكو حصل على عرض كبير من أحد الأندية السعودية في الأيام الماضية، لكن القناص البلجيكي رفضه حيث يرغب في البقاء مع إنتر، ولا يرغب أيضا في ترك أوروبا.

لوكاكو لعب الموسم المنصرم معارا لنيراتزوري، حيث تنتهي فترة إعارته في 30 يونيو الجاري، بينما يريد إنتر تجديد فترة الإعارة.

"لوكاكو" شارك هذا الموسم مع إنتر في 37 لقاء بجميع المسابقات، سجل 14 هدفًا، وصنع 7.

ويحاول إنتر استعارة لوكاكو من جديد بعد انتهاء إعارته وسط ضغط من تشيلسي لبيعه نهائيًا.