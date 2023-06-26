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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مقرر مساعد لجنة السياحة بالحوار الوطنى: سنواصل تلقى التوصيات والمقترحات

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت الدكتورة أماني الترجمان، المقرر المساعد للجنة السياحة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، إن انعقاد الجلسة الخاصة بملف السياحة أسفر عن العديد من التوصيات والمقترحات والأفكار الجيدة التي تضمنت تقديم حلول فعالة تستهدف النهوض بقطاع السياحة في مصر، وإزالة كافة العقبات التي تقف حائلا دون تحقيق أقصى استفادة من الثروة السياحية التي تمتلكها مصر، سواء الأماكن الأثرية أو المناطق السياحية التي يتوافد عليها السائحون من شتى بقاع العالم.

ولفتت ترجمان، في تصريحات لـ الدستور، إلى أن اللجنة ستستمر في تلقي كافة المقترحات، وسيتم فلترة كافة الأفكار والنظر إلى ما هو جيد وفعال بنسبة أكبر منها، ويتم تنظيم ورش عمل تستهدف الجلوس مع الحكومة وكافة المعنيين لدراسة كيفية تطبيق أو تفعيل تلك المقترحات من كافة الجوانب؛ لضمان تحقيق فاعلية وتنفيذ إيجابي على أرض الواقع.

وأكدت أن قطاع السياحة في مصر يمثل رافدا مهمًا من روافد الاقتصاد القومي، والاهتمام به وبحث تحدياته ومعالجة العقبات التي تواجه أمرا مهما يتضمن تضافر كافة الجهود لوضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة من أجل تنشيط حركة السياحة، والاستفادة الجيدة من كل معلم سياحي.

الاقتصاد القومي الأماكن الأثرية الخطط والاستراتيجيات الحوار الوطنى السياحة في مصر النهوض بقطاع السياحة المناطق السياحية

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