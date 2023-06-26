التجمع: استمرار انعقاد جلسات الحوار الوطنى يفتح مناقشات ثرية بالأفكار

قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن استمرار انعقاد جلسات الحوار الوطني وفتح مزيد من النقاشات حول عدد من الملفات التي تم طرحها حتى الآن خلال المناقشات يؤكد جدية الحوار، وينذر بنتائج مبشرة تستهدف تلبية احتياجات المواطنين، وإرضاء متطلباتهم وحل مشكلات الشارع المصري بوجه عام، لا سيما بعد تخصيص العديد من الجلسات التي تناقش مشكلات سواء المحليات أو تواجد الأحزاب، أو المشكلات الخاصة بالأسرة المصرية.

ولفت مغاوري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن كافة المشاركين في الحوار الوطني حريصون على تقديم كافة الرؤى والمقترحات والأفكار الجيدة التي تمثل حلولا فعالة للمشكلات المطروحة.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إلى أن استجابة الرئيس المستمرة ومواصلته لكافة المستجدات التي تجد في الحوار الوطني دافع قوي لكافة القائمين على إدارة وتنظيم المشاركة في الحوار على الاستمرار في التفكير الجيد خارج الصندوق، مما يضمن تقديم حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.