"سفراء الحضارة.. مهارات ومتطلبات".. دورة تدريبية بمكتبة الإسكندرية لخريجى "سياحة وآثار"

ينظِّم قسم التسويق بمتحف المجوهرات الملكية بالتعاون مع متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، دورة تدريبية بعنوان «سفراء الحضارة.. مهارات ومتطلبات»، بمكتبة الإسكندرية، المدخل الرئيسي، قاعة الأوديتوريوم، في الفترة من 4 إلى 11 يوليو 2023.

تفاصيل الدورة التدريبية

وتقام الدورة في إطار خطة عمل المتاحف وحرصها الدائم على المشاركة المجتمعية، وإيمانًا منها بقوة المتاحف ودورها الفعال والمثمر بين جميع فئات المجتمع، وخصوصًا فئة الشباب.

وتهدف الدورة التدريبية إلى تأهيل نحو 70 خريجًا، بحد أقصى، من كليات الآثار وكليات الآداب (قسمي الآثار والتاريخ) وكلية السياحة والفنادق لسوق العمل في المجال السياحي والأثري؛ كالمتاحف والمواقع الأثرية المختلفة، وذلك من خلال العمل على تنمية قدراتهم العملية والشخصية، ومساعدتهم على اكتساب مهارات جديدة لمواكبة العصر.

ويشمل التدريب عددًا من المحاضرات تُلقيها نخبة متميزة متخصصة في المجال الأثري والسياحي، وفي مجال التدريب وتنمية المهارات؛ بالإضافة إلى إقامة ورش عمل، وجولات ميدانية لزيارة المواقع الأثرية والمتاحف المختلفة لتعرف بيئات العمل المختلفة، وفي نهاية الدورة التدريبية، يقدم المتدربون مشروعًا صغيرًا يتناول متحف أو موقع أثري أو منشأة سياحية للتسويق لها، وتُناقش المشروعات المقدمة من المتدربين بعد إتمامها يوم الأحد، 16 يوليو 2023.

متحف المجوهرات الملكية

يرجع تاريخ بناء القصر بمنطقة زيزينيا إلى عام 1919م على يد السيدة زينب فهمي وأكملته وأقامت به ابنتها الأميرة فاطمة ابنة الأمير علي حيدر حفيد محمد علي باشا، ويعتبر بمثابة المكان الذي يضم الكثير من الممتلكات الرائعة للأسرة العلوية.

كما يعكس المتحف الذوق الرفيع للأميرة في اللوحات، والأسقف المذهبة، والفسيفساء التي تزين العديد من غرف القصر، ويتكون من جناحين شرقي وغربي يربط بينهما ممر، ويتكون كل منهما من طابقين وبدروم.

ويحتوى المتحف جميع الممتلكات التي تخص العائلة العلوية، طوال فترة حكمها، في جميع القاعات بالقصر، حيث أسلوب حياتها الفخم، ومن أهم مقتنيات المتحف، قلادة مطعمة بالماس والزمرد تخص مؤسس الأسرة محمد علي باشا، بالإضافة إلى رقعة شطرنج ذهبية، ومناظير ذهبية مرصعة بالماس والياقوت والزمرد، وأكواب ذهبية مطعمة بالأحجار الكريمة.

كما يضم المتحف المجوهرات المبهرة التي أعدها كبار المصممين في أوروبا، والتي كانت تتزين بها الملكات والأميرات من العائلة المالكة في مصر، وفخامة حياتهم من خلال المجوهرات الثمينة والديكور الراقي.