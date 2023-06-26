أحمد حلمي يشارك جمهورة فرحة العيد بأغنية "اوووه" (فيديو)

طرح الفنان أحمد حلمي أغنية جديدة بعنوان "اوووه" عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي من مسرحيتة الجديدة "ميمو" ليشارك الجمهور فرحة العيد.

والاغنية هي التعاون الثاني الذي يجمع بين أحمد حلمي والشاعر مصطفى حدوته، وألحان وتوزيع كولبيكس، بعد أغنية "الحركة دي".



جدير بالذكر أن مسرحية "ميمو" يعود بها حلمي إلى المسرح بعد غياب 20 سنة، حيث كان آخر أعماله حكيم عيون مع الفنان الراحل علاء ولي الدين، والنجم كريم عبد العزيز.



"ميمو" بطولة: أحمد حلمي، هنا الزاهد، أحمد رزق، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، نور إيهاب، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.