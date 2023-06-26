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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عالم مصريات لـ"القاهرة الإخبارية": حضارة مصر معجزة يتم دراستها في مناهج الدول

مصر مقصد سياحي للمشاهير
مصر مقصد سياحي للمشاهير

قال حسين عبد البصير، عالم مصريات، إن زيارة المشاهير من رجال الفن والسياسية والثقافة للمناطق الأثرية بالقاهرة خير دليل على ريادة الحضارة المصرية في الداخل والخارج.

زيارة المشاهير لمصر

وأكد عبد البصير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الأهرامات المصرية يتم دراستها في المناهج الدراسية بالكثير من دول العالم ، حيث تعد هذه الأهرامات بمثابة معجزة بشرية حضارية لم يستطع أحد تفسيرها حتى الآن بالرغم من التقدم التكنولوجي الحالي.

وأضاف في حديثه، أن زيارة مشاهير السوشيال ميديا للأهرامات والمناطق الأثرية المصرية بمثابة دعاية مجانية للحضارة المصرية بالخارج، خاصة وأن مشاهير السوشيال ميديا لديهم ملايين المعجبين. 

مشاهير السوشيال ميديا 

وتابع: "وزارة السياحة والأثار تحرص على إرسال دعوات متكررة للمشاهير من مختلف البلدان من أجل زيارة مصر، وأخذ الصور التذكارية لهم ونشرها في جميع دول العالم، وهذا النشاط كان يتم توظيفه لنشر الحضارة المصرية بالخارج، وبالتالي مصر تكون مقصد سياحي لمحبي هؤلاء المشاهير".

حسين عبد البصير القاهرة الإخبارية منتصف النهار الحضارة المصرية زيارة المشاهير للاثار

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