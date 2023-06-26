جامعة كفر الشيخ: إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جو نفسي مناسب

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ، برئاسة د.عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، الاثنين، جلسته الدورية بقاعة المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدرسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، والمستشار عبدالله غلاب المستشار القانوني للجامعة.

استهل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ جلسة مجلس الجامعة بتقديم التهنئة للرئيس السيسي والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول عيد الأضحي وذكرى ثورة 30 يونيو.

وفي كلمته، قدم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ عرض سريع لأهم الاحداث التي شهدتها المحافظة والتي كان اخرها الاحتفال بوضع حجر الاساس للمنطقة اللوجيستية والذي أقيم بقاعة المؤتمرات بجامعة كفر الشيخ، وهو الحدث الذي سيعمل على تغيير وجه العاصمة من حيث اشتماله على العديد من الخدمات المجتمعية والترفيهية لخدمة مواطني المحافظة، كما سيوفر العديد من فرص العمل لشباب الخريجين.

كما قدم المحافظ الشكر والتقدير للدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، على حسن استضافة الجامعة للاحتفال بوضع حجر اساس المنطقة اللوجيستية.

واستعرض رئيس الجامعة الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، ووجه الشكر لعمداء الكليات بالجامعة على التنظيم المشرف للامتحانات وما قدموه من دعم لكافة الطلاب حتى اجتياز فترة امتحانات نهاية العام الجامعي 2022/2023.

كما وجه الدكتور عبد الرازق دسوقي، عمداء الكليات بضرورة الاخذ في الاعتبار بأهمية امتحانات الدراسات العليا والتي لا تقل أهمية عن امتحانات طلاب المرحلة الجامعية، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب الدارسين بمرحلة الدراسات العليا.

وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، بالجهود الكبيرة التي توليها القيادة السياسية في توفير كافة الخدمات للمواطنين من خلال المبادرات الرئاسية التي تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوي حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.

كما وجّه رئيس جامعة كفر الشيخ، أيضًا، بتكثيف جهود الجامعة مؤكداً استمرار الجامعة في إطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المُختلفة، والمُساهمة الإيجابية في بناء القدرات بالمجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، بالتعاون مع مبادرة «حياة كريمة»، تفعيلًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى المحافظة.