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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مهرجان دواير الثقافي يناقش "أم كلثوم وسنوات المجهود الحربي".. 11 يوليو

أم كلثوم وسنوات المجهود
أم كلثوم وسنوات المجهود الحربي

يستضيف مهرجان "دواير" الثقافي، ندوة عن كتاب "أم كلثوم وسنوات المجهود الحربي" للكاتب والباحث الموسيقي كريم جمال، الحائز على جائزة الدولة التشجيعية في مجال "العلوم الاجتماعية فرع التاريخ وحفظ التراث"، والصادر عن دار تنمية للنشر، بمقر دار سينما "راديو" في وسط القاهرة، يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو المقبل.

يعد الكتاب محاولة للبحث عن وجه آخر لأم كلثوم، وجه غابت عنا معظم ملامحه منذ وفاتها في منتصف السبعينيات، والتنقيب عن خفايا سيرتها الموازية؛ تلك السيرة الوطنية التي جعلتها في الوعي الشعبي بمثابة هرم من أهرامات القومية المصرية. 

فعلى مدار سنوات حياتها الطويلة، لعبت أم كلثوم أدوارا عدة في تاريخنا الحديث، واختلفت وتنوعت صور حضورها بما يناسب المرحلة ورجالها، ولكن بعد 1967 وبعد أن تشربت دموع النكسة، تلبّستها روحٌ فتية متخمة بالأمل وقادرة على قهر المحنة، وزاد على طغيان حضورها كأهم صوت نسائي في تاريخ العروبة حضور سياسي ووطني، إذ تقدمت أم كلثوم المشهد الفني، وجندت سلاحها وهو صوتها، ليبرز وجودها في ساحة المعركة كرمز للإرادة المصرية الجسورة التي أبت أن تحطمها الهزيمة، وكنموذج للفنان الذي لم تكسره الشِدًّة ولم تسكت له صوتًا، أو ربما كصورة جديدة للإلهة المصرية "إيزيس" التي بُعثت هذه المرة من تحت ركام المعركة لتدرك حدود الواجب وتُقدر حجم المأساة، فهبت واقفة وراء المجهود الحربي تجوب الكرة الأرضية من مشرقها إلى مغربها، في محاولة للبعث وإعادة الروح إلى "أوزوريس"، ذلك الإله المتجسد في الشعب الذي منحها هالات القدسية والعصمة، ورفعها إلى مصاف أنبياء الوطن وبطلات السِير الشعبية.

كريم جمال؛ كاتب وباحث موسيقي، من مواليد الإسكندرية 1992، درَس الموسيقى العربية أكاديميا، حصل على دبلوم الدراسات العليا في مجال العلوم السياسية من كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية (2021)، وكتب للعديد من المواقع والصحف العربية مقالات بحثية حول الأدب العربي والتراث الغنائي والموسيقى الشرقية.

مهرجان دواير الثقافي أم كلثوم وسنوات المجهود الحربي أم كلثوم الباحث الموسيقي كريم جمال جائزة الدولة التشجيعية دار تنمية للنشر راديو

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