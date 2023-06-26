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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

قبل العيد.. طرق لتفادى الإصابة بالمغص من تناول اللحوم بكثرة

لحوم
لحوم

يتناول العديد من الأشخاص اللحوم بكثرة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لذا نقدم لكم من خلال هذه السطور طرق لتفادى الإصابة بالمغص عند تناولها بكثرة، بحسب ما أوضح علي عبدالله أخصائي أمراض الباطنة لـ"الدستور"، والذي أكد أن تناول البروتين بكثرة يؤثر على وظائف الكلى.

وقال إنه يجب تناول اللحوم خلال عيد الأضحي بتأني كونها تتسبب في العديد من الأعراض السلبية مثل انتفاخ البطن، لسوء امتصاص وفشل فى عملية الهضم بشكل صحيح، حيث يدل ذلك على صعوبة الجسم لهضمها.

كما يؤدي كثرة تناول اللحوم للشعور بحرقة في المعدة مع عسر بالهضم “الغثيان”، كما تتسبب في الشعور بالإمساك، ولذلك يجب تناول اللحوم الحمراء فقط كون الدهون تستغرق وقتا أطول للهضم فى الجسم ما يسبب الإصابة بعسر الهضم.

وأكد أنه عند الشعور بالتعب عقب تناول اللحمة فيعتبر ذلك علامة على أن الجسم لا يهضم اللحوم بشكل صحيح ويستمر تواجدها فى الأمعاء، ما يؤدي لاستنزاف الطاقة من الجسم، لذلك لا يجب أن يزيد تناول اللحوم عن حده.

كما نصح بعدم تناول اللحم الضأن بشكل كبير، كونه يحتوي على نسبة كبير من الدهون المشبعة، تلك التي يصعب على الأمعاء امتصاصها وهضمها بسهولة، وخاصة الأطفال فيجب عدم الإفراط في تناولها حتى لا يتعرضون لخطر الإصابة بالمغص، والتلبك المعوي، الكبد الدهني نتيجة ترسب الدهون على الكبد.

وختم حديثه قائلًا: "الإسهال من أشهر الأعراض عقب تناول اللحوم عند الإكثار منها في عيد الأضحى وتناولها بشكل يومي وخاصة اللحوم الغنية بالدهون وفقيرة من الألياف لذلك يجب تسويتها باعتدال ويفضل بالشوى لتفادي الدهون الإضافية".

أخصائي أمراض الباطنة انتفاخ البطن وقتا أطول للهضم الدهون المشبعة تناول اللحوم عيد الأضحى ترسب الدهون على الكبد

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