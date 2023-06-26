لافروف: روسيا تحقق فى تورط أجهزة استخبارات غربية بتمرد فاجنر

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الإثنين، أنهم يحققون في إمكانية تورط أجهزة استخبارات غربية في تمرد فاجنر الأيام الماضية بقيادة يفجيني بريجوجين الذي استهدف روسيا.

وقال «لافروف» في تصريحات مساء اليوم، إن الولايات المتحدة نفت أي صلة لها بتمرد قائد فاجنر يفجيني بريجوجين، مشيرًا إلى أن هناك احتمالا بأن يكون للمخابرات الأوكرانية علاقة بتمرد قائد المجموعة، وذلك وفق قناة «روسيا اليوم».

واعتبر لافروف أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ضعف الجيش والنظام في روسيا غير واقعية، مشيرًا إلى أن ماكرون رأى في محاولة التمرد الفاشلة فرصة قد تحقق التهديد بـ"الهزيمة الاستراتيجية" لروسيا.

وكشف لافروف عن أن تمرد فاجنر سيكون بندا للنقاش في القمة الروسية الإفريقية الشهر المقبل، مشيرا إلى أن التطرف والإرهاب انتشرا في إفريقيا بسبب الناتو والغرب.

وأضاف «لدينا اتصالات رسمية مع مالي وإفريقيا الوسطى والعمل معهما سيستمر، كذلك سنأخذ بعين الاعتبار لصالح من تعمل فاجنر في إفريقيا الوسطى».

وأكد لافروف أن تمرد فاجنر لن يؤثر نهائيا على علاقة روسيا بأصدقائها.

وقال وزير الخارجية الروسي إن موسكو لن تسمح لأي محاولة تمرد بتقويض وحدة الدولة ونجاح العملية العسكرية بأوكرانيا، مؤكدا أن العلاقات الروسية مع الغرب مدمرة بسبب ممارسات قادته وليس بسبب روسيا.

وكشف لافروف عن تأكيد العديد من وزراء الخارجية خلال اتصالات معهم عن تضامنهم مع روسيا على خلفية التمرد لكن البعض طلب عدم الحديث عن المكالمات علنا.