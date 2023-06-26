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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تقارير دولية ترصد تطورات ارتفاع سقف الدين في الولايات المتحدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت تقارير دولية عن تطورات سقف الدين في الولايات المتحدة الأمريكية، ففي عام 2011، وصلت الحكومة الأمريكية إلى حد أقصى للديون قدره 14.3 تريليون دولار، وكان هناك نقاش مثير للجدل حول رفعه أم لا، و في عام 2018، واجهت الولايات المتحدة أزمة سقف ديون أخرى عندما وصلت وزارة الخزانة إلى مستوى اقتراض بلغ21.7 تريليون دولار.

وفي عام 2023، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن هناك "خطرًا كبيرًا" يتمثل في أن الحكومة قد تتخلف عن السداد خلال الأسبوعين الأولين من شهر يونيو، مضيفة أن مهمة الكونجرس هي رفع سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار.

وكانت المواجهة السياسية بين الرئيس بايدن وخصومه الجمهوريين في الكونجرس. ويسعى الجمهوريون لخفض الإنفاق في مجالات مثل التعليم والبرامج الاجتماعية الأخرى مقابل زيادة حجم الديون.

وأقر مجلس النواب مشروع قانون سقف الديون الأمريكية لتعليق حد ديون البلاد حتى الأول من يناير 2025، وكان مجموع الأصوات النهائي 117 حيث صوت 71 جمهوريًا و46 ديمقراطيًا ضد مشروع القانون

وتسببت أزمة سقف الديون خلال شهر مايو في حدوث تقلبات واسعة النطاق في الأسواق العالمية. وكانت الخسائر أكثر وضوحًا في الآجال القصيرة بسندات الخزانة الأمريكية، والتي أصبحت أكثر تأثراً بأزمة سقف الديون مع اقتراب موعد استحقاق السندات في الأول من يونيو.

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