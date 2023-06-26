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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيفية تجنب زيادة حالة الاكتئاب في الصيف والطقس الحار

الاكتئاب في الصيف
الاكتئاب في الصيف

زيادة حالات الاكتئاب في فصل الصيف هي ظاهرة تعرف باسم اكتئاب الصيف أو الاضطراب العاطفي الموسمي العكسي، وهو نوع من الاضطرابات النفسية التي تحدث بسبب تغير المواسم وتأثيرها على المزاج والسلوك.

كيفية تجنب زيادة حالة الاكتئاب في الصيف

أوضح الخبراء بموقع " everyday health" الطبي، أن من أسباب اكتئاب الصيف هو تغير مستويات هرموني السيروتونين والميلاتونين في الدماغ بسبب التعرض للكثير من ضوء الشمس في أشهر الصيف، حيث يعمل هرمون السيروتونين على تنظيم الحالة المزاجية.

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أبرز أعراض اكتئاب الصيف

تتمثل أبرز أعراض اكتئاب الصيف في ضعف الشهية وفقدان الوزن، القلق النفسي وشدة الإنفعال، السلوكيات العنيفة في بعض الأحيان، الأرق.

كما قد تحدث أعراض اكتئابية أخرى، مثل عدم الاهتمام بالأنشطة المعتادة، الشعور بانعدام القيمة واليأس، حيث تشير الدراسات إلى أن هناك عوامل عدة تساهم في زيادة حالات الاكتئاب في فصل الصيف، ومن أهمها:

ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة: 

قد يؤدي الإحساس بالحرارة الشديدة والرطوبة المرتفعة إلى الإجهاد والإرهاق الذي يؤثر على مزاج الشخص ويجعله يشعر بالاكتئاب.

تغيير نمط الحياة: 

يمكن أن يكون فصل الصيف موسمًا للسفر والعطلات والأنشطة الخارجية، مما يتطلب تغييرًا في نمط الحياة والجدول الزمني، وقد يؤدي ذلك إلى شعور بعدم الثبات والارتباك والاكتئاب.

الضغوط الاجتماعية: 

يمكن أن تسبب التوقعات الاجتماعية للاستمتاع بالصيف، مثل التجمعات الاجتماعية والمناسبات الاجتماعية، ضغطًا على الشخص ويشعر بالضغوط والاكتئاب إذا شعر بأنه لا يستطيع الاستمتاع بهذه الفعاليات.

تغييرات في النظام الغذائي:

قد يؤدي تغيرات النظام الغذائي في فصل الصيف إلى تأثير على المزاج ومستوى الطاقة، وقد يؤدي زيادة مستويات الضوء في فصل الصيف إلى إخفاق الساعة الداخلية للجسم في التكيف، مما يؤثر على النوم ويؤدي إلى الاكتئاب.

للتعامل مع الاكتئاب في فصل الصيف، يمكن اتباع بعض الإرشادات ومنها الحفاظ على نمط حياة صحي، حيث ينبغي الحفاظ على نمط حياة صحي باستخدام النظام الغذائي المتوازن وممارسة الرياضة بانتظام.

تحديد الأهداف الواقعية، ينبغي تحديد الأهداف الواقعية وتطوير خطة عمل وإنجاز الأهداف بطريقة منتظمة، والاسترخاء والتخفيف من الضغط، حيث يمكن استخدام العلاج المعرفي السلوكي لتطوير مهارات التحكم في الضغوط والتعامل مع الاكتئاب.

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