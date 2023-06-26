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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأسماك.. هل تعد من المأكولات المباركة في الكنيسة؟

الاسماك
الاسماك

 تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بفترة صوم الرسل التي تنتهي يوم 12 من شهر يوليو المقبل، مستغرقة 37 يوما مُتصلة.

وتسمح الكنيسة خلال صوم الرسل كغيره من الاصوام ذات الدرجة الثانية مثل صوم السيدة العذراء وصوم الميلاد المجيد، بتناول الماكولات البحرية وعلى راسها الاسماك.

ميخائيل انور بدروس، ايبذياكون اكلريكي، وباحث كنسي، قال في تصريح لـ الدستور، إن الأقباط يصومون مدة تقارب الـ217 يوما طول العام، وإذا اتبعت الكنيسة منهجية الإفطار على المأكولات ذات الطابع النباتي فقط، فقد يسفر ذلك عن فقدان أجسام الصائمين لنسبة كبيرة من مصادر البروتين، لذا قررت الكنيسة أن تسمح بأكل الاسماك والمأكولات البحرية في الأصوام التي لا تتسم بالنسك الشديد.

وأوضح: الأسماك تحديدا لها قبولا كبيرا في الكنيسة إذ أن المسيح كانت أكلته المفضلة هي الأسماك وذلك بحكم عشرته لمجموعة كبيرة من الصيادين وعلى راسهم سمعان بطرس وأندراوس أخيه ويعقوب بن زبدي ويوحنا الحبيب أخيه ويعقوب بن حلفى ويهوذا أخيه، وكانت أول الأكلات التي تناولها المسيح عقب القيامة الأسماك، لذا يأكل المسيحيين الاسماك في صلاة اليوم الثالث عقب رحيل المتوفين.

وتعتبر الأسماك من الكائنات المقدسة التي تتناسل بشكل لا جنسي، لذا جعلت الكنيسة الأولى الأسماك هي الرابط بين المؤمنين وبعضهم البعض إذ كان الطرف الأول يقوم برسم نصف دائرة على الأرض وإذا أكملها الطرف الآخر في شكل سمكة تعرف الطرفين على بعضها البعض بأنهما مسيحيان وإذا لم يعرف فقد يكون جاسوسا رومانيا يستهدف لمعرفة مخابئ الكنيسة الأولى.

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