انفجار داخل حمام سباحة ووفاة طفلين وتشويه جسد ثالث.. والأب يطالب بالتعويض

مأساة يعيشها طفل على مدار عشرة أعوام عندما تعرض للإصابة بسبب انفجار اسطوانة غاز خلال تواجده داخل حمام سباحة في نادي شهير، أدت إلى تشويه جسده وإصابته بعاهة، في 2013، ولكن عادت القضية للتداول عندما أقام والد الطفل دعوى تعويض أمام دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة تنظر في 5 يوليو المقبل.

أقام الدعوى أشرف عبد الغني، ضد رئيس مجلس إدارة نادي شهير، ووزير الشباب بصفته، وقال: «أثناء تدريب نجل الطالب في حمام السباحة بنادي شهير، وأثناء تواجده بغرفة خلع الملابس حدث انفجار باسطوانة الغاز تسببت في إصابة نجله بإصابات خطيرة بأجزاء متفرقة في جسده وانتهى تقرير الأدلة الجنائية في المحضر رقم 2073 لسنة 2013 جنح قصر النيل، إلى أن سبب الحريق هو تسرب غاز من منطقة منظم الغاز بالفتحة الطبيعية لخروج الغاز بالأسطوانة نتيجة عدم إحكام ربطه جيدًا أو تأكل الكاوتش واختلاط الغاز المتسرب مع الهواء الجوي مكونًامخلوفًا قابل للاشتعال».

وتبين أن المتهمين جميعا تسببوا في وفاة المجني عليهم محي الدين فوزي، إيهاب حازم، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم وعدم مراعتهم للقوانين والقرارات واللوائح، والأنظمة ووقعت الجريمة نتيجة إخلالهم جسيما بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم.

وبخصوص أن المادة 163 من القانون المدني تقضي بأنه: «كل خطأ تسبب في ضرر للغير لزم عنه التعويض»، فطالب مقيم الدعوى على تعويض مادي على ما خسره تصل لمبلغ 500 ألف جنيه، وتعويض أدبي عما أصاب نجله وآسرته يقدر بمائة ألف جنيه.

وتبين أن المتهمين تسببوا بإهمالهم في نشوب حريق بغرفة الملابس بالنادي، نتيجة إخلالهم إخلالا جسيما بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، كما أن المتهمين جميعا تسببوا في إتلاف بطريق الخطأ.

وتداولت الجنحة بالجلسات أمام محكمة جنح قصر النيل وقضت بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة خمس سنوات لكل متهم مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه، وفي درجة الاستئناف تم تخفيف الحكم لثلاث سنوات، وأصبح الحكم نهائيًا لذا وجب التنفيذ والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالطفل.