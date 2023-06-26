البورصة تسترد 13 مليار جنيه من خسائرها في آخر التعاملات قبل عطلة عيد الأضحى

عوضت مؤشرات البورصة، جزءًا من خسائرها السوقية، لدى إغلاق تعاملات اليوم الإثنين –آخر تعاملات الأسبوع، قبل بدء عطلة عيد الأضحى المبارك، والتي تمتد حتى الإثنين المقبل.

وارتفعت بعض الأسهم الكبرى والقيادية بالسوق، ما ساهم في صعود كبير للمؤشر الرئيسي للبورصة، الأمر الذى انعكس بالتبعية على بقية أسهم و مؤشرات السوق التي لاقت رواجًا مع نهاية تعاملات اليوم.

واسترد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 13 مليار جنيه من خسائره التي مُني بها على مدار الجلسات الماضية، ليغلق عند تريليون و162 مليار جنيه، مقابل تريليون و149 مليار جنيه بختام معاملات أمس الأحد.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 2.18%، بما يعادل 377.6 نقطة، ليغلق عند مستوى 17665.29 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوي "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنحو أقل حدة لم تتجاوز نسبته 1.21%، بما يعادل 42.4 نقطة، ليغلق عند مستوى 3535.71 نقطة.

وامتدت الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي ارتفع بنسبة بلغت 1.31%، بما يعادل 67.69 نقطة، لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 5242.31 نقطة، وسط تداولات متوسطة، لم تتجاوز قيمتها نحو 1.55 مليار جنيه على الأسهم فقط، وذلك بالتعامل على حوالي 757.6 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 60.8 ألف صفقة شراء وبيع.