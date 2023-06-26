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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أحدث الأفلام بأسعار مخفضة بسينما الهناجر ومركز الإبداع فى عيد الأضحى

سينما الهناجر
سينما الهناجر

تبدأ ولأول مرة عروض أحدث الأفلام السينمائية بأسعار مخفضة بسينما الهناجر وسينما مركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا المصرية، التابعتين لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وذلك تزامنا مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن تبدأ العروض اعتبارا من غد الثلاثاء 27 يونيو الجاري، بعرض فيلمى "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، و كريم محمود عبد العزيز ومن إخراج بيتر ميمى، وفيلم "تاج" بطولة تامر حسنى و دينا الشربينى، إخراج ساره وفيق، بواقع حفلتين فى الثامنة والعاشره (وقفة عيد الفطر)، وخمس حفلات ابتداء من أول أيام العيد: 10 صباحًا و12 ظهرًا، 2 ظهرا، 4 عصرا، 6 عصرا، 8 مساء، و10 مساءا.

يعد هذا الحدث فرصة لعشاق الفن السابع لتقديم أحدث الأفلام التي تعكس ابتكار وتميز الثقافة المصرية بأسعار مخفضة (60 جنيه)، بالإضافة إلى تشجيع صناعة السينما المحلية وتعزيز الروح الإبداعية.

للحجز والاستعلام من خلال الرابط التالى:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100094116455511...

الأفلام السينمائية سينما الهناجر مركز الابداع الفني دار الأوبرا المصرية صندوق التنمية الثقافية الثقافة المصرية

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