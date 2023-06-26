مفاجآت صادمة.. مالك الغواصة تيتان خاطر بالعملاء الأثرياء لتحقيق أرباح

كشفت بعض المصادر المطلعة أن ستوكن راش، الرئيس التنفيذي لشركة أوشن جيت، كان في مهمة "مفترسة" للعثور على العملاء الأثرياء للاشتراك في رحلات غواصته في أعماق البحار إلى حطام سفينة تيتانيك خوفًا من الأزمة المالية، حسبما زعم قادة الصناعة.

وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، فقد لقي راش حتفه على متن الغواصة تيتان يوم الأحد الماضي مع ركابه الأربعة عندما انفجرت السفينة من الداخل بينما كانت في طريقها إلى قاع المحيط الأطلسي.

صعوبات مالية

ويقول المطلعون إن رئيس أوشن جيت كان يواجه صعوبة في العثور على عملاء أثرياء لجعل العملية مربحة، كما استخدم صلاحياته في الإقناع لمنع العملاء من رفض الرحلة لأسباب تتعلق بالسلامة، والتي أثارها الكثير من المهندسين والعلماء داخل مجتمع الاستكشاف.

وقال باتريك لاهي، رئيس غواصات تريتون: "يمكنه حتى إقناع شخص يعرف المخاطر ويفهمها.. لقد كان حقًا مفترسًا للغاية".

يتمتع لاهي بخبرة على جميع المستويات في تصنيع سفن أعماق البحار، وكان صديقًا مقربًا لزميل راش الثاني باول هنري، البالغ من العمر 73 عامًا.

وقال لاهي: "إنه لأمر محزن للغاية أن حياة هنري انتهت بهذه الطريقة بالرغم من أنه كان يدرك المخاطر جيدًا، أخبرته بعبارات صريحة للغاية لماذا لا ينبغي أن يكون هناك، وهو فهم الأمر، ولكن من الممكن أن هنري كان يعتقد أنه من خلال التواجد هناك يمكنه مساعدة هؤلاء الرجال على تجنب مأساة ولكن بدلًا من ذلك انتهى به الأمر في مأساة".

وتابع: "يمكن أن يكون وجود هنري وراش على متن الرحلة بمثابة نوع من الأمان للركاب الثلاثة الآخرين، نظرًا لسجلهما الطويل في الغطس وتفقد حطام سفينة تايتنيك".

وأضافت الصحيفة البريطانية أن راش، وهو مبتكر أسلوبه الذاتي، لم يسع للحصول على شهادة أو تصنيف لسفينته، وأصر على أن المنظمين لا يستطيعون مواكبة تقنيته.

اعتبر خبراء الصناعة توليفة من هيكل أسطواني من ألياف الكربون مع أغطية طرفية من التيتانيوم عيبًا خطيرًا في التصميم، وقد تم إرجاعه على أنه السبب الرئيسي لانفجار تيتان.

وأضاف لاهي، الذي عمل لمدة 43 عامًا في هذا المجال والذي ظهرت فيه غواصات تيتان في بلو بلانت على بي بي سي: "في نفس الوقت الذي تم فيه صنع هذه الغواصة الوحشية، كنت أقوم ببناء أكثر الغواصات قدرة في عصرنا".

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن راش سافر إلى الممول الشهير جاي بلوم من أجل إقناعه بعرض السفر هو وابنه جون لأعماق المحيط الأطلسي على متن الغواصة سيئة السمعة، إلا أن الثنائي الناجي من الحادث رفضا الأمر بشدة.

وقال بلوم: "المخاوف قد أثيرت بعد أن توجه الرئيس التنفيذي لشركة أوشن جيت، الذي نسق الرحلة، إلى لاس فيجاس لإقناعي بالرحلة على متن الطائرة التجريبية".

وقال بلوم: "كان الأمر مقلقًا للغاية، كان العلم الأحمر الرئيسي لابني عندما جاء ستوكتون لرؤيتي في لاس فيجاس في مارس الماضي".

تحقيق أمريكي

يحقق خفر السواحل الأمريكي حاليًا في سبب الانهيار الداخلي للغواصة تيتان ولم يستبعد العثور على رفات بشرية، بينما يشير أيضًا إلى أن التحقيق قد يؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية.

وأكد الكابتن جيسون نيوباور، الذي يرأس تحقيق خفر السواحل الأمريكي، أن الانفجار الداخلي للسفينة قد يكون وراء انهيارها.