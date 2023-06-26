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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

علي فرج يتصدر التصنيف العالمي للإسكواش.. ومازن هشام يتقدم للمركز السابع

علي فرج
علي فرج

تصدر النجم علي فرج، بطل وادي دجلة، التصنيف العالمي للاسكواش لمحترفي الرجال، والأخير في الموسم المنصرم 2022 - 2023.

علي فرج يتصدر التصنيف العالمي للاسكواش ومصطفى عسل رابعًا

وأعلنت رابطة محترفين الإسكواش، اليوم الإثنين، التصنيف العالمي الجديد لمحترفات الإسكواش رسميًا، والأخير في الموسم المنصرم 2022-2023، والذي شهد تربع علي فرج على عرش الصدارة بعد تألقه في بطولات الماضية.

وتفوّق على فرج على البيروفي دييجو إلياس، الذي جاء في المركز الثاني في التصنيف العالمي للاسكواش لمحترفي الرجال، يليه محمد الشوربجي في المركز الثالث، ثم نجمنا المصري مصطفى عسل، بطل النادي الأهلي، يعقبه النيوزيلندي بول كول.

بينما تواجد مروان الشوربجي في المركز السادس، يليه مازن هشام الذي تقدم إلى المركز السابع، ليحل محل الفرنسي فيكتور كورين، الذي تراجع للمركز الثامن، ثم طارق مؤمن في المركز التاسع، والويلزي جويل مكين في المركز العاشر في التصنيف العالمي للإسكواش.

التصنيف العالمي للاسكواش لمحترفي الرجال

مصطفى عسل يتوّج بلقب بطولة العظماء الثمانية للاسكواش

وكان علي فرج قد توّج بلقب بطولة الجونة الدولية للإسكواش، يوم 2 يونيو الماضي، قبل أن يصل إلى الدور نصف النهائي من بطولة العظماء الثمانية للإسكواش، قبل أن يخسر أمام البيروفي دييجو إلياس.

في حين نجح مصطفى عسل في التتويج بلقب بطولة العظماء الثمانية للإسكواش أمس الأحد، بعد فوزه على البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3-1، في نهائى بطولة العظماء الثمانية PSA World Tour Finals 2022-2023، في مباراة مُثيرة استغرقت 80 دقيقة.

وحصد مصطفى عسل لقب بطولة العظماء الثمانية، للمرة الثالثة على التوالي، ليُصبح أصغر بطل يحقق هذا الإنجاز.

وأصبح مصطفى عسل، أول لاعب يحقق بطولة العظماء الثمانية للاسكواش 3 مرات متتالية (2021-2023)، منذ الإسكتلندي بيتر نيكول (1999-2001).

علي فرج التصنيف العالمي للاسكواش مصطفى عسل اسكواش بطولة العظماء الثمانية للاسكواش

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