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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أطفال مكتبة دمنهور يحتفلون بعيد الأضحى (صور)

أطفال مكتبة دمنهور
أطفال مكتبة دمنهور

احتفلت مكتبة مصر العامة بدمنهور بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، بمشاركة أطفال حضانة المكتبة وأولياء أمورهم بمبنى إدارة الأنشطة بالمكتبة، تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

حيث أقيمت الاحتفالات بمشاركة الأطفال، في محاكاة لشعائر الحج وتعليمها لهم، وذلك بالطواف حول مجسم للكعبة الشريفة، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بجبل عرفات، ورمي الجمرات، وذلك وسط سماعهم لترديد تكبيرات الحج.

كما احتفل أطفال المكتبة بعيد الأضحى المبارك، بإجراء ورش أشغال يدوية على شكل خروف العيد، مع توزيع الهدايا عليهم والحلويات والبالونات، الذي أدخل على قلوبهم السرور مع سماع أغاني وأناشيد العيد.

أستاذ الفقه احتفلت احتفالات الباحثين الدكتورة نهال بلبع

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