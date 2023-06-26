بيت الزكاة يُعلن تقديم المساعدات لـ400 شاب وفتاة ضمن مبادرة "فرحة"

أعلن بيت الزكاة والصدقات المصري عن نجاح مبادرة «فرحة» في إعانة 400 من الفتيات غير القادرات وتقديم مساعدة لهن لتحمل أعباء الحياة عن طريق المساهمة في شراء مستلزمات الزواج وتوفير الأجهزة الكهربائية والاحتياجات المعيشية؛ لإتمام زواجهن خلال عيد الأضحي المبارك، وذلك منذ فتح باب التقديم الأربعاء الماضي.

وأوضح البيان الصادر اليوم الإثنين، أن بيت الزكاة والصدقات المصري يستهدف من خلال المبادرة التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع، وبث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع وتنمية أموال الصدقات والتبرعات والوصايا والهبات والإعانات الخيرية في أعمال البر، فضلاً عن صرف أموال الزكاة في وجوهها المقررة شرعًا.

كان بيت الزكاة تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد أطلق مبادرة «فرحة» لتيسير الزواج بجميع محافظات الجمهورية، على أن ينتهي تقديم الطلبات بنهاية إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد حرصه على تقديم المساعدة للشباب المقبلين على الزواج وغير قادرين على تحمل أعباء الحياة عن طريق مساعدتهم فى شراء مستلزمات الزواج، وتوفير الأجهزة الكهربائية والاحتياجات المعيشية لإتمام إجراءات الزواج.

وأوضح البيان أن التقديم للاستفادة من مبادرة «فرحة» سيكون عن طريق الموقع الإلكتروني :https://baitzakat.org.eg/ZakatRequest/?id=10

وأشار إلى أن المستندات المطلوبة للتقديم هي:

صورة البطاقة الشخصية للأب والأم

صورة البطاقة الشخصية للعروس.

صورة شهادات الميلاد للأخوة والأخوات.

صورة وثيقة زواج حديثة لم يمر عليها أكثر من ٦ شهور.

صورة عقد الإيجار .

برنت تأمينات اجتماعية.

صورة إيصال مرافق / كهرباء أو غاز أو مياه.

وأوضح أنه سيتم خلال المبادرة تقديم مساعدات نقدية مباشرة لمساعدة الفتيات على شراء مستلزمات الزواج الأساسية، كمساهمة من بيت الزكاة في مشاركة الآباء أو من يعول تلك الفتيات في تحمل أعباء ونفقات الزواج أو من لم يستطع تلقى تلك الخدمة من الهيئات والجهات المعنية والجمعيات الخيرية فى مناطق سكنهن.