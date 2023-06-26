الجيل: زيارة رئيس وزراء الهند لمصر تعبر عن قوة العلاقات الاستراتيجية

رحب حزب الجيل الديمقراطى فى بيان أصدره اليوم بزيارة رئيس وزراء الهند إلى مصر ووصفها بالمهمة و التاريخية، قائلا: تذكرنا بتلك الايام التى كانت فيها مصر والهند مع يوغسلافيا السابقة تقود كتلة الحياد الإيجابي وعدم الانحياز وتقفان بقوة ضد الهيمنة والاستغلال والاستعلاء الغربى ويدافعان عن الشعوب المستضعفة وحقها فى الحياة والاستقلال.

وأكد الجيل فى بيانه، أن أهمية زيارة السيد ناريندرا مودى رئيس وزراء الهند إلى مصر، ترجع إلى الدور المتصاعد للهند إقليمياً و دوليا ونهضتها الاقتصادية والتجارية والعلمية وخاصة فى مجال البرمجيات ووصول الهند إلى أن تكون أكبر بلاد الدنيا فى عهد السكان وأشار الجيل فى بيان إلى أهمية العلاقات الودية التى تربط الرئيس السيسى برئيس الوزراء الهندى، "ناريندرا مودي"، وظهرت واضحة فى زيارة الرئيس السيسى الأخيرة إلى الهند فى شهر يناير الماضي كضيف شرف فى احتفالات بيوم الجمهورية تكريما لسيادته ولمصر .

ولفت إلى أن زيارة رئيس وزراء الهند إلى مصر هي الأولى له منذ توليه مهام منصبه الرفيع منذ تسع سنوات موضحاً أنها تعبر عن قوة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة ونيودلهى فى مختلف المجالات السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية،

وأشاد الجيل بمنح الرئيس السيسى للرئيس الوزراء الهندى ، ناريندرا مودي، أرفع الأوسمة المصرية " قلادة النيل" مؤكداً أن ستزيد من قوة ومتانة العلاقات بين البلدين وتلقى بظلال إيجابية على أوجه التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة..

واضاف ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية وعضو المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر أن الزيارة تؤكد أيضا أهمية الدور المصرى القائد فى محيطها العربى والشرق أوسطي ودورها المحورى فى عمقها الافريقي موضحاً وايضا ليشاهد رئيس الوزراء الهندى بنفسه النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر فى عهد الرئيس السيسى، مشيراً إلى قيام رئيس الوزراء الهندى بزيارة الى العاصمة الإدارية الجديدة كعنوان على النهضة الكبيرة التى تعيشها مصر.

وأكد رئيس حزب الجيل «الشهابى» أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر والهند شهدت طفرة كبيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن الهند تعد شريك تجارى مهم بالنسبة لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 5.7 مليار دولار، وتعمل نحو 50 شركة هندية فى مصر باستثمارات تصل إلى 3.2 مليار دولار مضيفا رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية : أن الزيارة ستساهم فى زيادة التعاون الاقتصادي ببن الطرفين و زيادة حجم الاستثمارات الهندية فى مصر، وخاصة أن مصر تمتلك مصر فرصا استثمارية واعدة، فى المشروعات التنموية والخضراء والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.