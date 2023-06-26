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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. بدء إجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة حتى 1 يوليو

وزير التعليم
وزير التعليم

تبدأ اليوم الإثنين، أول أيام إجازة عيد الأضحى المبارك لطلاب الثانوية العامة 2023 والتي تستمر لمدة خمسة أيام، حيث يستأنف طلاب الشعبتين (العلمية والأدبية) امتحانتهم بعد العودة من الإجازة يوم الأحد 2 يوليو 2023.


وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار الامتحانات خلال إجازة العيد طبقًا للجدول المعتمد، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدورالأول) يوم الأحد 2 يوليو ٢٠٢٣ الامتحان في مادة الفيزياء لشعبتي (العلوم والرياضيات)، ومادة التاريخ للشعبة (الأدبية)، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان الفلسفة فترة أولى، وامتحان المنطق فترة ثانية.

ويشمل الجدول المواد التالية

- الثلاثاء 4 يوليو، الرياضيات التطبيقية "الإستاتيكا" لطلاب شعبة علمي رياضة لمدة ساعتان.

- الخميس 6 يوليو، اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية لمدة ثلاث ساعات.

- الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم لمدة ثلاث ساعات، والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة لمدة ساعتان، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية لمدة ثلاث ساعات.

- الثلاثاء 10 يوليو، الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة لمدة ساعتان.

ويختتم الطلاب، امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023، الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم لمدة ثلاث ساعات، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة لمدة ساعتان، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية لمدة ثلاث ساعات.

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