ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

من مركز صحة ميت عقبة بالعجوزة.. محافظ الجيزة يدشن مبادرة "100 يوم صحة"

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال تدشين حملة ١٠٠ مليون صحة

شنّ اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حملة "١٠٠ يوم صحة" معك منذ اليوم الأول في مختلف الإدارات الصحية بالأحياء والمراكز والمدن في المحافظة، بالتزامن مع انطلاق الحملة في جميع محافظات الجمهورية.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحملة تأتي ضمن المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم صحة المواطنين ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم في مختلف المناطق.

وجاء ذلك خلال ترأس المحافظ مراسم الافتتاح في مكتب صحة الأسرة بميت عقبة، بحضور هند عبدالحليم، نائب المحافظ، وياسر سامي، رئيس حي العجوزة، وسامح عشماوي، مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة.

وأكد خلالها محافظ الجيزة أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين خاصة بالنجوع والقرى وأنها تستقبل كافة الحالات للفحص المجانى وصرف العلاج والتحويل للمستشفيات المتخصصة للحالات التى تستدعى ذلك.

وتضمنت المراسم تفقد المحافظ لسيارات العيادات المتنقلة وكذا العيادات المجهزة للكشف المجانى وصرف العلاج بالمجان لكافة التخصصات التى تشملها المبادرة. 

IMG-20230626-WA0010
IMG-20230626-WA0010
IMG-20230626-WA0013
IMG-20230626-WA0013
IMG-20230626-WA0009
IMG-20230626-WA0009
IMG-20230626-WA0007
IMG-20230626-WA0007
IMG-20230626-WA0011
IMG-20230626-WA0011
IMG-20230626-WA0012
IMG-20230626-WA0012
حملة100مليون صحة حملات صحية محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لحل أزمة تذاكر قطارات الصعيد

كشف تفاصيل جديدة حول أسباب انهيار "عقار الإسكندرية"

أهم 6 مهام لـ"البترول" فى تنمية الاقتصاد المصرى

أهمية ثقافية وعلاقات استراتيجية كبرى.. رسائل من زيارة مودى التاريخية إلى مصر

الدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع "عقار الإسكندرية" المنهار

فتاة تقتل نفسها دون قصد بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟