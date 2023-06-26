من مركز صحة ميت عقبة بالعجوزة.. محافظ الجيزة يدشن مبادرة "100 يوم صحة"

شنّ اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حملة "١٠٠ يوم صحة" معك منذ اليوم الأول في مختلف الإدارات الصحية بالأحياء والمراكز والمدن في المحافظة، بالتزامن مع انطلاق الحملة في جميع محافظات الجمهورية.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحملة تأتي ضمن المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم صحة المواطنين ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم في مختلف المناطق.

وجاء ذلك خلال ترأس المحافظ مراسم الافتتاح في مكتب صحة الأسرة بميت عقبة، بحضور هند عبدالحليم، نائب المحافظ، وياسر سامي، رئيس حي العجوزة، وسامح عشماوي، مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة.

وأكد خلالها محافظ الجيزة أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين خاصة بالنجوع والقرى وأنها تستقبل كافة الحالات للفحص المجانى وصرف العلاج والتحويل للمستشفيات المتخصصة للحالات التى تستدعى ذلك.

وتضمنت المراسم تفقد المحافظ لسيارات العيادات المتنقلة وكذا العيادات المجهزة للكشف المجانى وصرف العلاج بالمجان لكافة التخصصات التى تشملها المبادرة.

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