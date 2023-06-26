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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط مخللات وأسماك ومنتجات ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الغربية

أشاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بنتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها هيئة سلامة الغذاء على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بمراكز ومدن المحافظة استعداداً لعيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع، والتأكد من صلاحيتها للاستخدام وبمتابعة مباشرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

ووجه محافظ الغربية كافة الجهات باستمرار الحملات التفتيشية على كافة الأسواق والمحال ومنافذ بيع السلع الغذائية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات عن ضبط 3100 كيلوجرام أسماك منها 2500 كيلوجرام رنجة غير صالحة للاستخدام الآدمي، عدد 406 عبوات منتجات ألبان بدون بيانات وغير صالحة للاستخدام و374 عبوة عصير يشتبه في صلاحيتها، بالإضافة إلى 48 كيلو لحوم غير مطابقة للمواصفات و76700 كيلوجرام مخللات يظهر عليها العفن وتتواجد بها حشرات، هذا إلى جانب 535 سلعة غذائية أخرى متنوعة غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأوضحت المهندسة حنان عامر مدير فرع سلامة الغذاء بالغربية أنه وعلى الفور تم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

ضبط موت مخللات منتج ألبان و535 سلعة غذائية

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