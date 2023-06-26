"قومى البحوث" يحصد المركز الثانى فى جوائز الدولة للعلوم.. والأول فى جوائز الأفراد والهيئات

أشاد القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، الدكتور حسين درويش، بنجاح المركز في الحصول على المركز الثاني في عدد جوائز الدولة للعلوم لعام 2022 "7 جوائز"، والمركز الأول في جوائز الأفراد والهيئات لعام 2021 "15 جائزة"، التي تم إعلانها، أمس، في اجتماع مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رقم 180 برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور.

وهنأ درويش، اليوم الإثنين، العلماء والباحثين الفائزين بتلك الجوائز، مشيرا إلى أن المركز يعد أكبر المراكز البحثية، وأحد مفاتيح قطاع الخدمات والإنتاج، فضلًا عن أنه يهدف إلى رفع المستوى الوطني للعلوم ونشر المعرفة.

وأضاف أن المركز يعتبر الأول في براءات الاختراع، التي تصل إلى 200 براءة اختراع منذ نشأته، وفي عام 2022، ووفقًا لتصنيف "سيماجو" العالمي، احتل المركز المرتبة الأولى بين مراكز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكد القائم بأعمال رئيس المركز أن إعلان الفائزين بالجوائز بمثابة تكريم وتقدير من الدولة لجهود العلماء في الارتقاء بالبحث العلمي، وبما يخدم جهود التنمية في مصر.

وكان علماء المركز القومي للبحوث قد حصدوا 7 من جوائز الدولة للعلوم لعام 2022، بالإضافة إلى جائزة المرأة التقديرية، حيث حصل على جائزة الدولة التقديرية فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة فى العلوم الأساسية الدكتور شريف زين العابدين أحمد عبد ربه الأستاذ الباحث ووكيل معهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية بالمركز القومى للبحوث.

وفاز بجائزة الدولة للتفوق فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة الدكتور أحمد محمود عبدالوهاب يوسف الأستاذ بمعهد بحوث الصناعات الكيميائية بالمركز، وفازت بجائزة المرأة التقديرية فى مجال الزراعة والعلوم الغذائية الدكتورة سعاد عيسوى إسماعيل الجنجيهى الأستاذ المتفرغ بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية بالمركز.

وحصل على جائزة الدولة التشجيعية فى مجال العلوم الأساسية (العلوم الفيزيقية) الدكتور أحمد رمزى محمد واصل الأستاذ المساعد بالمركز، فيما فازت بجائزة المرأة التشجيعية في مجال الصحة والعلوم الصيدلية الدكتورة عبير عبدالله على سلامة الأستاذ الباحث المساعد بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز.

وفي مجال العلوم الزراعية فاز بها الدكتور مصطفى محمود عبدالحكيم جودة الباحث بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز، وفي مجال العلوم الطبية فاز بها الدكتور أحمد عبدربه عبد ربه محمد رمضان الأستاذ الباحث المساعد بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز.

وبالنسبة لجوائز الهيئات والأفراد لعام 2021.. فاز المركز القومي للبحوث بالمركز الأول بعدد 15 جائزة، حيث فاز بجائزة أ.د. عبدالمنعم أبوالعزم في مجال علم وتكنولوجيا الزجاج الدكتور محمد عبدالفتاح محمد مرزوق الأستاذ بالمركز، فيما فاز بجائزة الدكتور عباس عبدالكريم في مجال بحوث المطاط والبلاستيك الدكتور محمد نادر إسماعيل عبدالحميد دياب الأستاذ المتفرغ بالمركز.

وحصل على جائزة الأستاذ الدكتور يحيى عبداللطيف فهمي في مجال السليلوز والأخشاب الدكتور أحمد عوض عبدالله هارون الأستاذ بالمركز مناصفة مع الدكتور محمد سيد محمد حسانين - الباحث بالمركز، كما حصلت على جائزة الدكتور علي حبيش في مجال الكيمياء الخضراء لتطوير الصناعات النسجية الدكتورة سلوى إبراهيم مصطفى موافي الأستاذ المساعد بالمركز.

وفاز بجائزة الدكتورة فردوس محمد عبدالحميد في العلوم الأساسية في مجال المواد الجديدة والذكية الدكتور سمير كامل محمد إبراهيم الزياتي الأستاذ بالمركز مناصفة مع الدكتور حسام السيد إمام سليمان الأستاذ الباحث المساعد بالمركز، كما فاز بجائزة الأستاذ الدكتور صبري عبدالمطلب في مجال الكيمياء الضوئية والشمسية الدكتور وليد عبدالحليم عبدالغفار محمد أستاذ باحث مساعد بالمركز.

وفي مجال العلوم البيطرية والزراعية، جائزة الأستاذ الدكتور فؤاد رضوان الفقي في مجال أبحاث المحاصيل فاز بها الدكتور بكري أحمد بكري عبد الصبور أستاذ باحث بالمركز، فيما فاز بجائزة الدكتورة محاسن عبدالفتاح لشباب العلماء في مجال التغذيه الدكتور أحمد عبدالفتاح إبراهيم العليمي أستاذ باحث بالمركز.

وفي مجال جوائز أكاديمية الشروق للإبداع العلمي والتكنولوجي في مجال الهندسة الكيماوية فاز بها الدكتور حسام الدين زكريا السيد محمد إبراهيم أستاذ باحث بالمركز، وفاز بجائزة المرحوم الدكتور محمد كامل محمود في مجالات تطوير التكنولوجيا المستخدمة في الصناعات النسجي، منحت مناصفة بين الدكتورة نرمين محمد علي محمد حسن أستاذ باحث بالمركز، والدكتور طارق سعد شعبان عايشة أستاذ باحث مساعد بالمركز.

وفي مجال البحوث البيئية، فاز بجائزة البحوث البيئية والتربية البيئية الدكتور رضا محمد عبدالحميد أحمد أستاذ مساعد بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية بالمركز.

وفي مجالات أخرى، حصل على جائزة المرحوم الدكتور جمال ماضي أبوالعزايم في مجال التنمية الريفية الدكتور تامر جمال إبراهيم منصور أستاذ مساعد بالمركز.