جوارديولا يبدأ زيارته لأسوان بجولة فى منطقة الكاب الأثرية

بدأت جولة المدرب الإسبانى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، وأفراد أسرته، اليوم الإثنين، فى محافظة أسوان، بعد الانتهاء من زيارته للأقصر.

وبدأ برنامج زيارته بمنطقة الكاب الأثرية بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان.

وتضمنت جولته فى محافظة أسوان زيارة العديد من الأماكن الأثرية بمختلف مراكز المحافظة، وهى معبد إدفو، ومعبد كوم أمبو، وجبل السلسلة، ثم يستكمل جولته السياحية فى مدينة أسوان.

جدير بالذكر أن منطقة الكاب الأثرية تتميز بإطلالتها المميزة على الشاطئ الشرقي لنهر النيل، وهى تقع على بعد 30 كيلو مترا من مركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، وتبعد بـ83 كيلو مترا عن مدينة الأقصر.

وتعود الآثار التي تضمها منطقة الكاب الأثرية لعصر الدولة الفرعونية القديمة، ومن أبرز ما تتضمنه المنطقة عدد من مقابر الدولة الفرعونية الوسطى، وهناك بقايا مبان ومعابد كانت مكرسة لعبادة الآلهة نخبت ربة مصر العليا والتي تأخذ شكل طائر العقاب.

كما تضم منطقة الكاب الأثرية بيت ولادة وبحيرة مقدسة وبقايا معبد للإله تحوت إله الحكمة عند الفراعنة والإله سوبك، بالإضافة إلى معبد بناه أمنحوتب الثالث في الصحراء.

ومن أبرز ما تتميز به منطقة الكاب الأثرية أنها تضم مقابر الأشراف ويبلغ عددها 31 مقبرة وترجع إلى عصر الدولة الحديثة من سنة 1550 ق.م إلى سنة 1070 ق.م، منها مقبرة أحمس بن إبانا الصخرية والذي حارب الهكسوس.