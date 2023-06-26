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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تحرك برلمانى عاجل لحل أزمة تذاكر قطارات الصعيد

قطارات
قطارات

تقدمت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير النقل، بشأن أزمة تذاكر القطارات المتجهة إلى الصعيد قبل عيد الأضحى المبارك.

وقالت سليم في الإحاطة المقدمة منها: شهدت الأيام الماضية، شكاوى عديدة من المواطنين، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، من صعوبة الحصول على تذاكر لقطارات الصعيد خلال أسبوع العيد.

وأضافت عضو مجلس النواب: هذه الأزمة متكررة، وتحدث كل عام، بسبب الإقبال الكبير من المواطنين على حجز تذاكر القطارات المتجهة إلى الوجه القبلي، في أسبوع العيد، حيث تحدث في كل عيد.

وتابعت: "ورغم إعلان وزارة النقل، في بداية شهر يونيو، عن تنظيم عملية حجز قطارات الصعيد، خلال موسم عيد الأضحى، إلا أن الأيام الماضية شهدت معاناة المواطنين في الحصول على التذاكر، نظرًا لعدم توافرها وصعوبة الحصول عليها، الأمر الذى تسبب في شكاوى المواطنين".

وفي ختام إحاطتها طالبت النائبة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة وتوفير التذاكر والقطارات المتجهة إلى الصعيد.

وأعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطارات إضافية خلال الفترة من 22 يونيو الجاري، حتى 8 يوليو المقبل، علاوة على القطارات الحالية، فيما أعلنت هيئة مترو الأنفاق عن تجهيز نحو24 وحدة إسعافية متنقلة، للعمل فى بعض محطات المترو، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة، ويتم تشكيل فرق صيانة وطوارئ، على أرصفة المحطات، لمواجهة أى اعطال طارئة ومفاجئة، لإصلاحها فورا تجنبا لتعطل حركة مترو الأنفاق في الخطوط الثلاثة.

ومن المقرر أن تبدأ مواعيد المترو عند الساعة 5.15 صباحا، وتستمر حتى الساعة 12.30 ليلا، مع تجهيز غرفة عمليات لمتابعة ساعات التشغيل، وحركة سير القطارات، وانتظامها طوال أيام عيد الأضحى المبارك، لتعمل في المواعيد المذكورة، خلال أيام العيد.

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تحرك برلمانى عاجل لحل أزمة تذاكر قطارات الصعيد

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