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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بنى سويف يستقبل وزير الإسكان لافتتاح معرض شباب مصر

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

استقبل الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مستهل زيارته بني سويف، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، المهندس عصام بدوي المشرف العام على منطقة شمال الصعيد، المهندس عصام الدين  رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، وراضي بدوي مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وطارق خالد مدير عام العلاقات العامة بجهاز المدينة.

ويتضمن برنامج الزيارة قيام المحافظ والوزير بافتتاح معرض شباب مصر "بعد إعادة إنشائه وتأهيله"، بجانب تفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

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الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق الصرف الصحي المجتمعات العمرانية بني سويف الجديدة محافظ بني سويف

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