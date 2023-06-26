رئيس جامعة الإسكندرية: نتعاون مع كل المؤسسات العلمية لخدمة الدولة

قال رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عبدالعزيز قنصوة إن الجامعة تتعاون مع كل المؤسسات العلمية من أجل تحقيق هدف واحد ألا وهو خدمة الدولة المصرية، وتحقيق رؤيتها في تقديم خدمة تعليمية ذات جودة عالية.

جاء ذلك خلال تكريم مجلس جامعة الإسكندرية، الدكتور علاء عبدالواحد عبدالباري نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور حمدى محمود محمد يوسف أستاذ الرياضيات التطبيقية بكلية التربية جامعة الإسكندرية، بمناسبة حصولهما على درجة "دكتور العلوم في الرياضيات DSC" من كلية العلوم جامعة الإسكندرية، والتي تعد أعلى الدرجات العلمية وتمنح للمتقدم عن مجمل الأعمال العلمية.

وأكد المجلس في اجتماعه برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن هذا التكريم يأتي في إطار تشجيع جامعة الإسكندرية للنماذج المشرفة، لافتاً إلى أن المكرمين قيمة وقامة وخير من يمثل جامعة الإسكندرية داخل الجامعة وخارجها.

من جانبهم، أعرب المكرمان عن اعتزازهما بهذا التكريم داخل جامعتهم الأم، مؤكدين على مكانة جامعة الإسكندرية، ودورها في تقديم كوادر مشرفة تتبوأ مناصب مرموقة داخل مصر وخارجها.

في سياق آخر، استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ود. حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، حول تطور أداء كليات الطب بالجامعات المصرية المختلفة وتصنيفاتها الدولية.

وأكد التقرير الاعتراف الدولي من قبل المؤسسة الفيدرالية الدولية للتعليم الطبي World Federation of Medical Education (WFME) بالهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في مصر(NAQAAE) كأول هيئة اعتماد تحصل على هذا الاعتراف في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والدول العربية، وهو ما يعنى الاعتراف بكل الكليات التي تعتمدها هيئة NAQAAE في مصر، والذي يؤكد ملاءمة البنية التحتية وطرق التعليم والتعلم لتخريج طبيب مؤهل في جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أن هذا الاعتراف يمثل قفزة حقيقية لإعادة تصنيف وترتيب التعليم المصري على خريطة التعليم العالمية، فضلًا عن مساهمته في تقدم مستوى خريجي كليات الطب والاعتراف بخريجي المؤسسات الطبية المعتمدة في الخارج، سواء في استكمال دراستهم أو في الحصول على فرص عمل.

وأكد وزير التعليم العالي حصول مؤسسات التعليم المصرية على مراكز متقدمة بتصنيف التايمز البريطاني بالتأثير THE impact Ranking لهذا العام 2023، وكذلك تصنيف QS لقطاعات العلوم للعام 2023، وتصنيف شنغهاي للعام 2022، مشيرًا إلى إدراج 37 جامعة مصرية للعام 2023 بتصنيف التايمز، وإدراج 34 جامعة مصرية في الهدف الثالث الخاص بالصحة الجيدة بالتصنيف، فضلًا عن إدراج 32 جامعة مصرية في الهدف الرابع الخاص بالتعليم الجيد بشكل عام في قطاع العلوم الطبية، حيث حصلت 25 جامعة مصرية على مراكز متقدمة في هذا التصنيف.

وعلى مستوى تصنيف QS للتخصصات العلمية لعام 2023، شهد التصنيف ظهور الجامعات المصرية في 33 تخصصًا من بين 54 تخصصًا فرعيًا، وتم إدراج 9 جامعات في قطاع العلوم الطبية، حيث حققت جامعة القاهرة المركز (151-200) عالميًا، يليها جامعة عين شمس (251-300)، يليها جامعة الإسكندرية (301-350)، ثم جامعة المنصورة (351-400)، وجامعة أسيوط (401-450).