أحمد إدريس: زيارة رئيس وزراء الهند عكست خصوصية العلاقات المصرية الهندية

أشاد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، بزيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى للقاهرة، التي جاءت تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن هذه الزيارة تعكس قوة وازدهار العلاقات المصرية الهندية التى شهدت طفرة غير مسبوقة في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن زيارة رئيس وزراء الهند تأتي في إطار ما تشهده العلاقات المصرية الهندية من طفرة في كل المجالات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، مؤكدًا أن مصر والهند تجمعهما علاقات متميزة، كما أن زيارة رئيس الوزراء الهندي تأتي امتدادا لحرص الدولتين على تنمية العلاقات السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية، لافتا إلى أن الزيارة عكست خصوصية العلاقات المصرية الهندية.

وأضاف النائب أحمد إدريس أن الزيارة ناقشت سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة في العديد من المجالات، لا سيما الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية والأمصال واللقاحات، بالإضافة إلى تعظيم حجم التبادل التجاري وتبادل السلع الاستراتيجية بين البلدين، وكذلك تنمية الاستثمارات الهندية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وقال النائب أحمد إدريس إن تلك الزيارة ستسهم في تعظيم حجم التبادل التجاري وتبادل السلع الاستراتيجية بين البلدين، وكذلك تنمية الاستثمارات الهندية في مصر خلال المرحلة المقبلة، بما يعود بالنفع على الطرفين.