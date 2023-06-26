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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تشكيل مجموعة عمل "طوارئ" بالقاهرة الجديدة لانتظام عمل المرافق ومنع المخالفات

المهندس محمد الغيطي
المهندس محمد الغيطي

أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم تشكيل مجموعة عمل (طوارئ) برئاسة نائب رئيس الجهاز لمتابعة سير العمل بالمرافق ومنع المخالفات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو، حيث تم وضع خطة لمتابعة سير العمل طوال فترة الإجازة.

تفعيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة

المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة

بالإضافة إلى ذلك، وجه المهندس عبدالرءوف الغيطى، بتفعيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة والاستعداد للتدخل الفوري والسريع في حالات الطوارئ، كما وجه الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة في تعقيم وتطهير مختلف الأحياء واستغلال فترة العيد لرفع كفاءة (الإنارة – النظافة - رش المبيدات الحشرية وتكثيف النظافة في محيط المساجد استعدادا لصلاة العيد).

المرور الدوري كل في نطاق عمله، للتأكد من عدم تنفيذ أى مخالفات أثناء اجازة عيد الاضحى 

كما شدد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، على رؤساء الأحياء بالمرور الدوري كل في نطاق عمله، للتأكد من عدم تنفيذ أى مخالفات أثناء الإجازة.

منع مخالفات للبناء أو أي نوع آخر من المخالفات بالمدينة

رئيس الجهاز: تشكيل مجموعة عمل " طواريء " بالقاهرة الجديدة لانتظام عمل المرافق ومنع المخالفات

إضافة إلى ذلك، أوضح "الغيطي" أنه يوجد لجنة تدخل سريع بإشراف نائب رئيس الجهاز لكل تجمع ورئاسة مدير الأمن لكل تجمع لمنع مخالفات البناء أو أي نوع آخر من المخالفات، كما يوجد الخط الساخن 15100 لتلقى جميع الشكاوى والبلاغات على مدار 24 ساعة.

تفعيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة بمدينة القاهرة الجديدة 
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