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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يلتقى عاملات النظافة وموظفى الأمن بالديوان العام

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، عاملات النظافة والموظفين بإدارة الأمن بالديوان العام، بقاعة السفيرة فايزة أبوالنجا بديوان عام المحافظة، في إطار اللقاءات الدورية الذي يعقدها محافظ بورسعيد مع العاملين بإدارات النظافة والأمن قبل المناسبات والأعياد لتهنئتهم وتلبية احتياجاتهم،  جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد.

وهنأ محافظ بورسعيد العاملين بإدارات النظافة والأمن، بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، ووجه محافظ بورسعيد رسالة لهم بضرورة إظهار البهجة والفرحة بقدوم العيد، وشكر الله على دوام نعم الاستقرار والأمان و الرخاء على أسرنا ومصرنا الحبيبة، كما وجه محافظ بورسعيد الشكر والتقدير للعاملين بإدارت النظافة والأمن على الجهود المتواصلة في الارتقاء بمستوى نظافة الديوان العام وتحقيق الأمن والأمان لديوان عام محافظة بورسعيد.

وأكد المحافظ أهمية دور عامل النظافة ويعد عاملا أساسيا في تحقيق المظهر الحضارى والمشرف، لافتا إلى أننا نقدر دور العامل والجهود المتواصلة وتتكامل مع كافة الجهود التي يتم تحقيقها في مختلف المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بحياة المواطنين، مؤكدا على  تقديم كافة الدعم للعاملين بما يضمن توفير سبل الراحة لهم أثناء العمل، كما حرص محافظ بورسعيد على الاستمتاع لمطالب وآراء العمال في عدد من الموضوعات، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل لهم.

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إدارة الأمن الأضحي المبارك استقرار التنموية والخدمية الدعم الكامل الديوان العام السفيرة فايزة ابو النجا

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