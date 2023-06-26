بوريل: غياب الاستقرار فى دولة نووية مثل روسيا ليس أمرًا جيدًا لأوروبا

قال منسق الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن انعدام الاستقرار في روسيا النووية "أمر غير جيد".

وأضاف بوريل، في تصريحات صحفية اليوم، أن أزمة فاجنر تظهر أن حرب أوكرانيا تؤدي إلى تصدع السلطة الروسية، مشيرًا إلى أن ما يحصل في روسيا يضعف قوتها العسكرية.

وتابع: "غياب الاستقرار في دولة نووية مثل روسيا ليس أمرًا جيدًا لأوروبا"، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز".

وكشف بوريل عن موافقة الاتحاد الأوروبي على زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا بـ3.5 مليار يورو.

وأعلن الكرملين مساء السبت عن انتهاء التمرد والعصيان المسلح الذي قادته مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة.

يأتي ذلك فيما ظهر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم للمرة الأولى بعد تمرد قوات فاجنر، وعقد اجتماعًا مع قيادة المجموعة الغربية، وأثنى على فعالية العمليات ضد القوات الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن شويجو يتفقد مركز القيادة الأمامية لمجموعة القوات الغربية بمنطقة العملية الخاصة بأوكرانيا.