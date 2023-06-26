تمرد مجموعة فاغنر الروسية في عين خبراء المجلس الأطلسي

12 حالة تحليل مركزة قدمها خبراء من قادة وسدنة المجلس الأطلسي حول العالم، هي حالات من مستخلصات البحث والرؤى السياسية والعسكرية والأمنية، عدا عن المقاربات الدولية والأمنية، "الدستور" حصلت على هذه العيون، بكل طروحاتها ، في الساعات التي أعقبت أعلانز زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوزين ، تمردًا ضد روسيا ، مؤكدا أن قواته الخاصة، استولت على مدينة روستوف أون دون الروسية الجنوبية ، وأنه يسيير بقواته نحو العاصمة موسكو، الأمر الذي وضع العالم وبالذات حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية، والدول العظمى في دوامة سياسية /أمنية، مازالت تداعياتها مفتوحة، خصوصا بعد صفقة غريبة، قد تبدو مشبوهة، توسط فيها الرئيس البيلاروسي أليكساندر لوكاشينكا ،.. والواضح بعد 72 ساعة من الضبابية، يبدو أن الكرملين، والجيش الروسي، والرئيس بوتين، أسقط الاتهامات ضد زعيم فاغنر وجيشه المرتزقة المتمرد على الدولة التي تخوض حربها على أوكرانيا منذ 16 شهرا، مع ملاحظة، أن الحدث افرز نتيجة تقول ان موافقة قائد فاغنر بريغوجين على سحب مقاتليه والمغادرة إلى بيلاروسيا، هي أيضا لها ما عليها من الأسرار.

*خبراء المجلس الأطلسي.. عيون على الحدث

شارك في التحليل ، خبراء المجلس الأطلسي، وهم :



1.. براين ويتمور: إذا لم يدفع بريغوزين ثمناً باهظاً ، فإن نظام بوتين في خطر شديد

2..دانيال فرايد: هل هي 1917 أم 1991؟

3..آرييل كوهين: وحش فرانكشتاين ينظم انقلاباً

4..دوغ كلاين: في أعقاب التمرد ، يواجه الجنود الروس أزمة ثقة

5..هانا ليوباكوفا: بالنسبة إلى لوكاشينكا ، فوز قصير المدى يمكن أن يقوض مكانته على المدى الطويل في بيلاروسيا

6..جون "بوس" بارانكو: يمكن لأوكرانيا الاستفادة من الارتباك الروسي

7.. ويليام ف. ويشلر : "عندما تضرب ملكًا ، يجب أن تقتله."

8..جون ك. كولفر: إن تعثر روسيا يعني عزلة أكبر للصين

9..جوزيف ويبستر: بريغوزين هو الشيطان الذي لا تعرفه بكين

10..راما ياد: بدون فاغنر ، يفقد بوتين جزءًا كبيرًا من موطئ قدمه الأفريقي

11..جاكوب ميزي: ماذا تعني محاولة انقلاب بريغوزين للهجوم المضاد في أوكرانيا؟

12..فلاديسلاف دافيدزون: هذه بداية نهاية الحرب

..الجميع،ناقشوا كيفية وصول تمرد بريغوزين إلى أبعد ما وصل إليه؟.

.. مثلما نظروا في كيف ستؤثر تداعياته على سيطرة بوتين على السلطة والحرب في أوكرانيا؟.

.. وكان لمبادرة المجلس الأطلسي، حول ما تعنيه هذه التطورات السريعة في روسيا بالنسبة لنظام بوتين والهجوم الأوكراني المضاد وشراكة موسكو وبكين، وغيرها، دراية في أسرار ما حدث، وفق حيثيات لها علاقة بمستقبل روسيا الاتحادية والتعاون الدولي والأمني في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، في هذا الوقت الحرج



*براين ويتمور: إذا لم يدفع بريغوزين ثمناً باهظاً ، فإن نظام بوتين في خطر شديد.

يجب النظر إلى تمرد بريغوزين في عدة سياقات. أولاً ، قسمت الحرب ضد أوكرانيا النخبة الروسية إلى فصيلين - الصقور الذين لا يريدون شيئًا أقل من غزو كييف واستعراض عسكري في خريشاتيك والفرقان الذين يريدون العودة إلى عالم ما قبل 24 فبراير 2022. لن يحدث أي من هذه الأشياء ، لذلك لا أحد سعيد. من بين هذين الفصيلين ، فإن الصقور هم الأكثر قوة والأكثر خطورة على النظام. وقد وضع هذا بوتين في موقف حرج للغاية بغض النظر عن كيفية حل تمرد بريغوزين.

ثانيًا ، يوضح تمرد بريغوزين أيضًا مخاطر "السياسة الخارجية لرأس المال الاستثماري" التي ينتهجها بوتن ، والتي تُسند المهام الرئيسية إلى جهات فاعلة في القطاع الخاص اسميًا خارج سلسلة القيادة العادية. لا يقوم النظام الروسي على المؤسسات بل على شبكات المحسوبية غير الرسمية مع بوتين باعتباره الحكم النهائي. عندما يكون بوتين قوياً ، فإن هذا النهج ينجح إلى حد ما. لكن عندما يضعف بوتين ، يمكن أن يخرج عن السيطرة.

ثالثًا ، يبدو أن كريشا بريغوزين في هذا النظام غير الرسمي يتخلى عنه. وقد تبرأ منه الجنرال سيرجي سوروفكين والزعيم الشيشاني رمضان قديروف. من الصعب أيضًا تخيل حليف مزعوم آخر ، زعيم Rosgvardia فيكتور زولوتوف ، يقف إلى جانب بريغوزين على بوتين. ربما يفسر هذا التراجع التكتيكي لبريغوزين. ولكن حتى إذا تم حل الأزمة المباشرة ، فإن سببها الأساسي سيستمر في إضعاف النظام.

رابعاً ، إذا لم يدفع بريغوزين ثمناً باهظاً مقابل تمرده ، فسوف يعرض ذلك نظام بوتين لخطر جسيم. هذا لأن التغيير السياسي يأتي إلى روسيا عندما توجد ثلاثة عوامل: النخبة المنقسمة (تحقق) ، والجمهور غير الراضي (التحقق) ، وغياب الخوف. إذا أزيل الخوف من المعادلة ، فسيكون النظام في خطر.

أخيرًا ، ستؤدي هذه الأزمة إلى تقويض قدرات روسيا القتالية في أوكرانيا في الوقت الذي تكثف فيه كييف هجومها المضاد. النخبة الروسية لا تتصرف كما تتوقع أن تكسب هذه الحرب.

- بريان وايتمور هو زميل أقدم غير مقيم في مركز أوراسيا التابع للمجلس الأطلسي ، وأستاذ مساعد للممارسة في جامعة تكساس-أرلينغتون ، ومؤسس ومضيف برنامج Power Vertical Podcast.



*دانيال فرايد: هل هي 1917 أم 1991؟

ماذا يعني تمرد بريغوزين السريع والذي يبدو أنه انتهى بالنسبة لبوتين ولحرب روسيا ضد أوكرانيا؟ هل كانت لحظة 1917 أم فشل ذريع مثل محاولة الانقلاب ضد الزعيم السوفيتي الأخير ميخائيل جورباتشوف في أغسطس 1991؟

من حيث عدد القوات المتاحة ، لم يكن لدى بريجوزين فرصة. يقود بوتين الجيش الروسي النظامي والقوات الجوية والحرس الوطني والجماعات المسلحة الأخرى نظريًا تحت قيادة الحكومة. ولكن كان للقيصر نيقولا الثاني قوة كبيرة عندما سقط في فبراير 1917. وكذلك فعلت الحكومة المؤقتة عندما سقطت في أيدي البلاشفة في عهد لينين في نوفمبر 1917. المشكلة التي واجهها القيصر وزعيم الحكومة المؤقتة ألكسندر كيرينسكي لم تكن توفر القوات نظريًا ، بل القوات في الممارسة. كان النظام القيصري متهالكًا ، مجوفًا من العديد من الأشياء ، ولكن على وجه الخصوص بسبب فشله في الحرب العالمية الأولى. تمسكت حكومة كيرينسكي بتلك الحرب وفشلت أيضًا. بحلول الوقت الذي تمت فيه الإطاحة بهم ، فقد القيصر وكيرينسكي ثقة المجتمع الروسي وأجزاء كبيرة من الدولة التي قادوها اسميًا.

كانت تلك مشكلة بوتين: فقد شن بريغوزين تمردًا احتجاجًا على حرب روسية فاشلة أخرى ، حرب بوتين ضد أوكرانيا.

والآن أعلن بريغوزين أنه يقلب قواته بعيدًا عن موسكو. يبدو أنه توصل إلى نوع من الصفقة.

لكن اتفاق مع من ولماذا؟ هل تشمل هذه الصفقة تغيير القيادة العسكرية الروسية التي كانت تقاضي الحرب الروسية الأوكرانية التي أطلقها بوتين؟ كان بريغوزين يهاجم وزير الدفاع سيرجي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف بسبب إخفاقاتهما في أوكرانيا. لكن لماذا يستسلم بوتين للضغط بقبول مثل هذه المطالب؟ ماذا يفعل ذلك بسلطة بوتين؟ إنها حرب بوتين على أي حال.

مهما كانت الترتيبات التي توصل إليها بريغوزين ، فإن سلطة بوتين تتضاءل ، كما كان الحال مع جورباتشوف بعد أن هزم بوريس يلتسين محاولة الانقلاب عام 1991. وهذا أسوأ: في عام 1991 فشل الانقلاب. لكن يبدو أن بريجوزين قد نجح في تحقيق شيء ما.

لم تكن حرب روسيا ضد أوكرانيا تسير على ما يرام ، وأصبح هجوم بريغوزين عليها باعتباره غير مبرر وغير كفؤ الآن أقوى من أي وقت مضى.

قد لا تكون لحظة 1917 بالنسبة لروسيا. لكن نفَس الفشل الحار يقترب من بوتين.

- دانيال فرايد هو زميل متميز في عائلة وايزر في المجلس الأطلسي وسفير الولايات المتحدة السابق في بولندا.

*آرييل كوهين: وحش فرانكشتاين ينظم انقلاباً.

يقوم وحش فرانكشتاين بانقلاب

في جهوده لتجاوز الهياكل العسكرية والحكمية النظامية لروسيا ، بينما كان ينغمس شخصيًا في الميزانية العسكرية للبلاد ، يبدو أن بوتين قد خلق وحشًا هدد أسس نظامه القائم على الخدمات الأمنية ، وربما نطاق سلطته الشخصية. .

أظهر بريغوزين ، الذي كان يُعرف سابقًا باسم "طباخ بوتين" ورئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة ، أنه يستطيع إدارة دوائر حول شويغو وجيراسيموف. وسرعان ما استولى هو وسريته العسكرية فاجنر على مدينة روستوف أون دون ، وهي مدينة روسية كبيرة في الجنوب ، وهي مقر المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية. وسرعان ما بسط فاغنر سيطرته على طول الطريق حتى فورونيج وإلى حدود منطقة موسكو - 850 كيلومترًا.

خلال تقدم فاغنر الخاطف ، فشلت القوات البرية الروسية في معارضة تلك القوات ، ولم يتم شن سوى حد أدنى من الهجمات الجوية ضدها.

بدا للحظة أن بوتين قد غادر موسكو وقد يدخل بريغوجين المدينة وينهي انقلابًا على الرغم من عدم وجود دعم صريح من أي ممثل عن الدوائر الحاكمة الروسية. ومع ذلك ، امتنع العديد من القادة الروس ، بمن فيهم أمين مجلس الأمن القوي نيكولاي باتروشيف ، عن انتقاد بريغوزين ، مشيرين إلى أنه قد يحظى على الأقل ببعض الدعم على أعلى مستويات السلطة.

ثم توقف بريجوزين. استدار حول قواته ، وسط مزاعم عن صفقة بوساطة لوكاشينكا. أكد السكرتير الصحفي لبوتين ، دميتري بيسكوف ، أنه سيتم إسقاط التهم الجنائية بالتحريض على التمرد المسلح ضد بريغوزين ، وسيسمح له بالانتقال إلى بيلاروسيا (ومتابعة أعماله الأفريقية) ، وسيتم العفو عن أعضاء فاغنر.

يعد تمرد فاجنر أخطر تحد لمؤسسات الدولة الروسية منذ عام 1993 ، عندما تمرد السوفييت الأعلى ضد بوريس يلتسين ، الذي جلب الدبابات لقمع محاولة الانقلاب.

لقد أظهر بريغوزين مدى ضعف نظام بوتين وكيف يمكن لـ "رئيس الطهاة" الخاص بالرئيس الروسي وضع روسيا المسلحة نوويًا في أيدي ديكتاتورية هشة وخطيرة للغاية من ضباط المخابرات السوفيتية والمجرمين السابقين - فوري ضد زكون .

من المحتمل أن تعاني مكانة روسيا الدولية ، وأدائها العسكري المستقبلي في أوكرانيا ، من هذه الأحداث ، وكذلك قوة بوتين.

- آرييل كوهين هو زميل أقدم غير مقيم في مركز أوراسيا التابع للمجلس الأطلسي.



*دوغ كلاين: في أعقاب التمرد ، يواجه الجنود الروس أزمة ثقة.

في أعقاب التمرد ، يواجه الجنود الروس أزمة ثقة

من الواضح أنه من الصعب معرفة ما حدث على الأرض في تمرد بريغوزين المفترض الذي دام 24 ساعة ، والذي تم إلغاؤه الآن على ما يبدو بعد مفاوضات مع رجل بيلاروسيا القوي لوكاشينكا. كيف سيحشد بوتين ونخبه لإعادة تأكيد الهيمنة بعد تحدٍ مفتوح سيثبت أنه حاسم في تحديد ما سيأتي بعد ذلك وما إذا كانت القوات الروسية تتأرجح بشكل كبير في ساحة المعركة في أوكرانيا. تعتمد الأنظمة الاستبدادية مثل بوتين على خلق شعور بالحصانة ، وتحديات أمراء الحرب مثل بريغوزين تضع هذه الأسطورة موضع تساؤل.

بينما يدعي بريغوزين أنه دعا قواته إلى التنحي لتجنب إراقة الدماء الروسية ، فمن المحتمل أن يكون رئيس مجموعة فاغنر قد تلقى تنازلات كبيرة شخصيًا أو تحسينات جدية لدور فاغنر في المجهود الحربي. في نهاية المطاف ، كان يُزعم أن هذا "التمرد" يدور حول خلاف حول أفضل السبل لمقاضاة حرب الإبادة الروسية غير المبررة ضد أوكرانيا.

إذا وصل تحدي Prigozhin بالفعل إلى نتيجة سريعة مع عودة Wagner إلى المقدمة ، فقد لا تحصل كييف على الفوضى الشاملة التي كان من المحتمل أن تستغلها لتحقيق مكاسب في ساحة المعركة. ولكن حتى مع ذلك ، فإن حقيقة أن جزءًا كبيرًا من القوة القتالية لموسكو ليس مواليًا على ما يبدو لروسيا ويمكن التأثير فيه سيكون له تأثير حقيقي على ساحة المعركة ، حيث يتعين على قوات الجيش الروسي التساؤل إلى حد أكبر مما كان عليه من قبل. يمكنهم الوثوق بأولئك الذين من المفترض أن يقاتلوا إلى جانبهم.

ربما نجا نظام بوتين من تحدي بريغوزين ، لكن كل جانب من جوانب هذه الحلقة تقريبًا يشير إلى أن النظام الروسي أكثر هشاشة من أي وقت مضى. حدث كل هذا لأن روسيا تؤدي أداءً كارثيًا في حربها - ولا يزال الجهد الرئيسي لأوكرانيا في الهجوم المضاد آتٍ.

- دوغ كلاين هو زميل غير مقيم في مركز أوراسيا التابع للمجلس الأطلسي ، حيث يركز على حرب روسيا على أوكرانيا ، والاستبداد في روسيا ، وعملية بناء الديمقراطية في أوكرانيا.



*هانا ليوباكوفا: بالنسبة إلى لوكاشينكا ، فوز قصير المدى يمكن أن يقوض مكانته على المدى الطويل في بيلاروسيا.

بالنسبة للوكاشينكا ، فوز قصير المدى يمكن أن يقوض مكانتهم طويلة المدى في بيلاروسيا

في تحول مذهل للأحداث يوم السبت ، قال لوكاشينكا إنه تفاوض مع بريغوجين لوضع حد لتحركات قوات المرتزقة داخل روسيا من أجل تهدئة الموقف.

أكد بريغوزين نفسه عودة صفوف فاجنر من المرتزقة وإعادتهم إلى معسكرات ميدانية في الأراضي التي تحتلها روسيا في أوكرانيا.

في حين يمكن تعزيز موقف لوكاشينكا من خلال هذه الوساطة غير المتوقعة ، على المدى الطويل ، سيواجه نظامه تداعيات التمرد بقيادة مجموعة فاجنر شبه العسكرية.

قد يثير الإحباط المتزايد والإحباط المعنوي فيما يتعلق بأفعال روسيا مخاوف بين الدوائر العمودية والعسكرية والنخبوية داخل بيلاروسيا. مثل هذه التطورات الفوضوية في البلد المجاور ستؤدي إلى التشكيك في سياسات لوكاشينكا وعملية صنع القرار. مع إضعاف سلطة بوتين ، قد يجد النظام في مينسك نفسه مع دعم ودعم أقل من روسيا.

منذ بداية الغزو الشامل ، أعلن لوكاشينكا ولائه الثابت للكرملين ، مما سمح بالهجمات واستخدام الأراضي البيلاروسية كأرض تدريب ، متجاهلاً إرادة معظم البيلاروسيين.

وضع لوكاشينكا رهانًا محفوفًا بالمخاطر على انتصار روسيا السريع في الحرب ضد أوكرانيا ، واعتمد بشكل أساسي على كل شيء في هذه النتيجة. زعمت الدعاية المؤيدة للنظام في بيلاروسيا فكرة أن روسيا غير قادرة على الخسارة. ومع ذلك ، يمكن أن يكون لهذه الاستراتيجية عواقب سلبية. يشير تمرد بريغوزين المسلح إلى أزمة سياسية داخل روسيا ويحطم أسطورة روسيا التي لا تقهر وقوتها الساحقة.

استخدمت القوات الديمقراطية البيلاروسية وكتيبة كالينوسكي التي تقاتل في أوكرانيا ضد القوات الروسية هذه التطورات الفوضوية لمناشدة النخب والجيش إلى جانبهم. صرحت سفياتلانا تسيخانوسكايا ، منافس لوكاشينكا في انتخابات 2020 المتنازع عليها ، مرة أخرى أن هذه فرصة لتحرير بيلاروسيا من الديكتاتورية. سوف يصبح تمرد فاجنر حجة أخرى لها لتقديم روسيا كمصدر لعدم الاستقرار والصراع. إنه يناشد البيلاروسيين الذين يريدون الابتعاد عن الحرب ضد أوكرانيا.

- هانا ليوباكوفا صحفية مستقلة وباحثة من بيلاروسيا. تعمل حاليًا كصحفية في Outriders ، وهي منصة وسائط متعددة دولية تنتج وسائط متعددة متعمقة وتقارير تفاعلية وتركز على صحافة الحلول.



*جون "بوس" بارانكو: يمكن لأوكرانيا الاستفادة من الارتباك الروسي.

يمكن لأوكرانيا الاستفادة من الارتباك الروسي

هل تسير مجموعة فاجنر نحو موسكو أم تتجه إلى الأمام؟ هل يحاول بريغوزين الانقلاب ، كجزء من عملية العلم الزائف للسماح لبوتين بتطهير قيادته العسكرية الفاشلة ، أم أنه يحاول تغيير قيادة وزارة الدفاع الروسية ، كما يدعي ، ربما لمنعهم من الاستيعاب ميليشياته الخاصة في الجيش الروسي؟ من المستحيل معرفة ذلك على وجه اليقين ، لكننا نعلم أن التحول الأخير للأحداث في روسيا لا يمكن أن يأتي في وقت أفضل بالنسبة لأوكرانيا.

إن أفضل فرصة لأوكرانيا لهجوم مضاد ناجح هي الهجوم في عمق المنطقة الخلفية الروسية وإجبار الروس على التراجع عن مواقعهم القتالية الدفاعية العميقة البالغ طولها ستمائة ميل للحيلولة دون تطويقهم وعزلهم عن خطوط إمدادهم. من غير المحتمل حتى الأكثر جرأة بين القيادة العسكرية الأوكرانية التي تصورت شن هجوم على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية لروسيا في روستوف-أون-دون ، حيث تجري الحرب الروسية في أوكرانيا ، لكن هذا بالضبط ما فعله تمرد مجموعة فاجنر المفاجئ. منتهي.

مهما كانت الدوافع الحقيقية لبريغوزين ، أو نتيجة تمرده ومن ثم تغير الوجه الواضح ، تظل بعض الأشياء واضحة: لقد تم زرع قدر هائل من الارتباك في المنطقة الخلفية لروسيا ، ومهما كانت رتبة الثقة والملف الذي تركه الجنود الروس في قيادتهم ذهب. بمجرد أن يفقد الجيش الثقة في قادته ، تنهار الروح المعنوية وتذهب إرادة القتال معها. يكاد يكون من المؤكد أن مجموعة فاغنر ستختفي قريبًا أيضًا ، وكانت الوحدة الأكثر فاعلية في القتال من أجل الروس في أوكرانيا ، ومن المسلم به أنها كانت منخفضة. وسواء تم استيعابها في الجيش الروسي أو حلها ، فإن أعضائها أعيد توزيعهم جزئيًا على وحدات مختلفة ، ما زال يتعين رؤيته. ومع ذلك ، من الصعب تخيل تمسك بريغوزين بجيشه الخاص أو بحياته.

- كان جون "بوس" بارانكو زميلًا بارزًا في سلاح مشاة البحرية الأمريكية في الفترة من 2021 إلى 2222 في مركز سكوكروفت للاستراتيجيات والأمن التابع للمجلس الأطلسي.



*ويليام ف. ويشلر: "عندما تضرب ملكًا ، يجب أن تقتله."

"عندما تضرب ملكًا ، يجب أن تقتله".

بعض الأشياء ثوابت في هذا العالم المتغير ، وأحدها هو أن عددًا صغيرًا نسبيًا من الناس يتخذون جميع القرارات المهمة في روسيا ، ولكل منهم الكثير من المال ، أو الكثير من الأسلحة ، أو كلاهما. في نقاط معينة من التاريخ ، تتنافس هذه النخب فيما بينها لتحديد من يقود ، مما أدى إلى شخص مسؤول ، وبعضهم ميت ، والآخرون في الصف. يجب فهم الأحداث الأخيرة على أنها أحدث حلقة في هذه القصة الممتدة لقرون.

لكن اتفاق اليوم الذي أوقف تهديد فاغنر الفوري لموسكو وأرسل بريغوزين إلى بيلاروسيا ليس من المرجح أن يكون نهاية هذه القصة ، ولكن مجرد البداية. ظاهريًا ، قد يبدو أنه انتصار لبوتين ، لكنه أضعف بسبب حقيقة حدوثه وحقيقة أنه تم حله فقط من خلال تسوية تفاوضية بدلاً من إظهار علني للسلطة المادية. الجيش ، تاريخياً المؤسسة الأكثر احتراماً من قبل الشعب الروسي ، تعرض للإذلال مرة أخرى في عهد بوتين وأظهر أنه فاسد وغير فعال ويقود من قبل أتباعه. كما كان الحال منذ فشله في تولي كييف العام الماضي ، يجب أن ينصب تركيز بوتين الأساسي على تأمين مكانته ، وبالتالي بقائه ، بين هذا العدد القليل من الروس المهمين ، بإظهار القوة. هكذا، أولئك الذين يأملون بعناد في التوصل إلى حل تفاوضي لحرب بوتين في أوكرانيا سوف يستمرون في الشعور بخيبة الأمل. أما بالنسبة لبريغوزين ، فسيحتاج إلى التفكير في تحذير رالف والدو إيمرسون الشهير ، "عندما تهاجم ملكًا ، يجب أن تقتله." في الواقع ، في الوقت الحالي ، قد يرغب في الابتعاد عن أي نوافذ في الطابق العلوي ، كما هو الحال في السنوات الأخيرة ، يميل خصوم بوتين إلى أن يكونوا خرقاء بشكل خاص حولهم. على أي حال ، مع استمرار تطور هذه القصة ، فإن الأشخاص الذين يقفون وراء فيلم 2017 كما كان الحال في السنوات الأخيرة ، يميل خصوم بوتين إلى التصرف بشكل أخرق من حولهم. على أي حال ، مع استمرار تطور هذه القصة ، فإن الأشخاص الذين يقفون وراء فيلم 2017 كما كان الحال في السنوات الأخيرة ، يميل خصوم بوتين إلى التصرف بشكل أخرق من حولهم. على أي حال ، مع استمرار تطور هذه القصة ، فإن الأشخاص الذين يقفون وراء فيلم 2017يجب أن يكون The Death of Stalin مشغولًا في تدوين الملاحظات في حالة الحاجة إلى تكملة قريبًا.

- ويليام ف. ويشلر هو المدير الأول لمركز رفيق الحريري وبرامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي. وكان آخر منصب حكومي شغله هو نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي للعمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب.



*جون ك. كولفر: إن تعثر روسيا يعني عزلة أكبر للصين

إن تعثر روسيا يعني عزلة أكبر للصين

يشتهر الرئيس الصيني شي جين بينغ بإعلانه أن "العالم يمر بتغيرات غير مرئية منذ قرن!" ومع ذلك ، فإن تكهناته ربما لم تشمل مقدم خدمات الطعام السابق لبوتين ومؤسس / ممول جيش المرتزقة يفغيني بريغوزين ، وهو يوجه هجومًا مسلحًا نحو موسكو.

أتردد في تسمية العلاقات بين المستبدين بـ "الصداقات" ، ولكن إلى الحد الذي يكون فيه لدى بوتين أو شي أصدقاء ، فإن روابطهم بالتأكيد أقوى وأكثر موضوعية من الآخرين. يبدو أنهم يتشاركون في وجهة نظر العالم على أنه متوتر ضد "الهيمنة الأمريكية" ، ويستعدون للإسراع نحو نظام متعدد الأقطاب حيث يمكن لكل من روسيا والصين أن تهيمن على مناطق النفوذ الخاصة بها بعيدًا عن "التدخل الغربي". لكن شي - كونه ماركسيًا تقليديًا - رأى ظهور هذا العالم الجديد على مدار هذا القرن ، بينما اتخذ بوتين إجراءات مباشرة - في جورجيا وسوريا وأوكرانيا وأوكرانيا مرة أخرى - لتسريع التغييرات وإعادة تأكيد مكانة روسيا كقوة عظمى. يمكن تلخيص رد فعل بكين على أنه "جريء! لكن غير كفؤ استراتيجيا! "

ولكن كما أشرت في منشور صدر مؤخرًا عن Atlantic Council ، "لدى بكين مصلحة إستراتيجية عميقة في ضمان أن تظل موسكو - وبوتين شخصيًا - حليفًا قابلاً للحياة في إضعاف قوة الولايات المتحدة ... والأهم من ذلك ، أن بكين لديها حاجة استراتيجية لمنع روسيا من الاضطرابات الداخلية أو انتكاسات دولية يمكن أن تؤدي إلى ظهور نظام معاد للصين. واحدة من أعظم الهدايا التي قدمها التقارب الصيني الروسي لبكين [كانت] الحدود السلبية التي يبلغ طولها 4200 كيلومتر ".

في هذا السياق ، ستدعم الصين بوتين إذا ظل في منصبه في موسكو. إذا سقط بوتين ، فستنتظر بكين حتى تهدأ الأمور وتنشئ هيكل السلطة الجديد ، ربما مع فرصة جديدة لتقديم المشورة بأن روسيا تخرج نفسها من أوكرانيا وتعيد التركيز على المنافسة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة / التحالف الغربي.

لكن بالنسبة إلى شي والصين ، فإن الاضطرابات الداخلية الروسية وتعثرها في مواجهة المعارضة العسكرية الأوكرانية الناجحة المدعومة من الغرب والعقوبات ستهدد بمزيد من العزلة. قد يكون الخيار العملي هو تقليل التوترات مع الولايات المتحدة وأوروبا ، لكن شي أثبت أنه أكثر أيديولوجية من سابقيه في الآونة الأخيرة. من المرجح أن تؤدي خسارة الشريك الاستراتيجي الرئيسي للصين إلى تعميق انعدام الثقة الاستراتيجي بالولايات المتحدة بدلاً من التوافق الدبلوماسي أو الاقتصادي الأكبر.

- جون ك. كولفر هو زميل أقدم غير مقيم في Global China Hub التابع للمجلس الأطلسي وضابط استخبارات كبير سابق في وكالة المخابرات المركزية (CIA) ولديه خمسة وثلاثون عامًا من الخبرة كمحلل رائد في شؤون شرق آسيا ، بما في ذلك الأمن والاقتصاد والشؤون المالية. وأبعاد السياسة الخارجية.



*جوزيف ويبستر: بريغوزين هو الشيطان الذي لا تعرفه بكين

بريجوزين هو الشيطان الذي لا تعرفه بكين

بينما كانت الصين تستعد لمجموعة من النتائج السياسية والعسكرية وسط الهجوم المضاد الأوكراني ، يبدو أنها فوجئت بتمرد بريغوزين المذهل.

ستسعى بكين إلى تجنب اتخاذ أي جانب عام في الصراع السياسي الداخلي الروسي ، على الأقل بشكل صريح. ومع ذلك ، فإن وسائل الإعلام الحكومية الرسمية ، مثل صحيفة الشعب اليومية ، تلمح إلى أن بكين تفضل فوز بوتين على بريغوزين. ليس من الصعب أن نفهم السبب: لقد كان بوتين داعمًا موثوقًا به للعلاقة مع الصين ، ولديه علاقات شخصية عميقة مع القيادة الصينية ، ويقبل ضمنيًا "الشراكة الصغيرة" بين موسكو وبكين ، وحتى الآن ، حافظ إلى حد كبير على الاستقرار السياسي في الداخل. روسيا.

بريجوزين هو الشيطان الذي لا تعرفه بكين. يتمتع رئيس مجموعة مرتزقة فاغنر بمزاج زئبقي (يمكن القول إنه بركاني) قد تجد القيادة الصينية صعوبة في إدارته. من المحتمل أيضًا أن تكون بكين منزعجة من تعليقه بأن روسيا "تحتاج إلى إخراج صفحة من كتاب كوريا الشمالية لعدد معين من السنوات" ، حيث لا تستطيع الصين تحمل دولة أخرى منبوذة مسلحة نوويًا على حدودها.

ستكافح بكين لإيجاد طرق لمساعدة بوتين ، على الرغم من أنه يبدو ، حتى كتابة هذه السطور ، أنه تغلب على بريغوزين ، الذي قيل إنه قبل المنفى في بيلاروسيا.

يبدو أن الدعم الاستخباراتي لجمهورية الصين الشعبية لبوتين محفوف بالمخاطر وغير مرجح إذا استأنف بريغوزين محاولته الانقلابية الواضحة. بينما يتمتع بريغوزين بعلاقة معقدة ومشحونة في كثير من الأحيان مع أجهزة الأمن الروسية ، يبدو أن لديه علاقات مع عناصر من المخابرات العسكرية الروسية ، وجهاز المخابرات العسكرية الروسية ، فضلاً عن عناصر أخرى من هياكل القوة. إن التقدم المذهل الذي حققته مجموعة فاغنر قبل تحول بريغوزين يعني على الأقل الامتثال الضمني لبعض الشخصيات في الاستخبارات العسكرية الروسية. علاوة على ذلك ، شارك فاغنر و GRU قاعدة في منطقة كراسنودار الروسية في أواخر عام 2020. وفقًا لذلك ، إذا شاركت أجهزة الأمن الصينية المعلومات الاستخباراتية مع نظرائهم الروس حول مخططي الانقلاب المناهضين لبوتين ، إنهم يواجهون احتمالًا كبيرًا للاكتشاف ويخاطرون بإلحاق ضرر طويل الأمد بالعلاقات الثنائية إذا صعد "مناهض لبوتين" إلى السلطة الرأسية في السياسة الروسية. علاوة على ذلك ، فإن مشاركة أي معلومات استخباراتية حول مخططي الانقلاب المحتملين لن يخاطر فقط بالتنازل عن الأساليب والمصادر ، بل سيكون أيضًا اعترافًا بأن أجهزة الأمن في جمهورية الصين الشعبية تتجسس داخل روسيا.

إذا تصاعدت الأمور مرة أخرى ، فقد تحاول بكين تمكين الكرملين من إعادة القوات إلى موسكو من آسيا الوسطى ، في ترتيب ضمني غير معلن مع روسيا. تستضيف طاجيكستان ما يصل إلى سبعة آلاف جندي روسي ، في حين تم نشر خمسمائة آخرين في قيرغيزستان (تم بالفعل نقل بعض القوات إلى الجبهة في أوكرانيا). يمكن للصين أن تقدم ضمانات أمنية لحكومات آسيا الوسطى ، مما يمكن الكرملين بشكل غير مباشر من تقليص عدد القوات في المنطقة وتحويل القوات إلى موسكو. ومع ذلك ، فإن هذا الإجراء يحمل مخاطر على الكرملين وتشونغنانهاي ، وقد يكون غير فعال. سيتحدد مصير بوتين إلى حد كبير من خلال ولاء مرؤوسيه ، وليس عدد الأفراد العسكريين في موسكو.

إذا تصاعدت التوترات بين بوتين وبريغوزين مرة أخرى ، فقد يقرر شي أن التعبير المباشر أو الضمني عن الدعم لبوتين ، ربما من خلال مكالمة هاتفية ، هو أفضل مسار عمله. ومع ذلك ، فإن التدخل في السياسة الداخلية الروسية من شأنه أن يمثل خطوة جريئة ، ويخاطر بإلحاق الضرر بالعلاقات الثنائية مع خليفة بوتين في نهاية المطاف.

ما لم تختر مواجهة مخاطر كبيرة ، فإن بكين لديها قدرة قليلة على التأثير على الأحداث في روسيا. على الرغم من المخاطر الكبيرة التي قد يحملها نظام بريغوزين على جمهورية الصين الشعبية ، فمن المرجح أن تراقب القيادة الصينية الأحداث ، بدلاً من محاولة تشكيلها.

- جوزيف ويبستر هو زميل أقدم في مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي ، حيث يقود جهود المركز في مجال أمن الطاقة الصيني. يحرر ويبستر تقرير الصين وروسيا ، وهو نشرة إخبارية مستقلة غير حزبية تستكشف التطورات في العلاقات الصينية الروسية.



*راما ياد: بدون فاغنر ، يفقد بوتين جزءًا كبيرًا من موطئ قدمه الأفريقي.

بدون فاجنر ، يفقد بوتين جزءًا كبيرًا من موطئ قدمه الأفريقي

بريجوزين لم يهزم بعد. الطريقة التي قرر بها الالتفاف لتجنب إراقة الدماء تعطي الانطباع بأنه لا يتحكم فقط في السرد ، ولكن أيضًا في مستقبل سيطرة بوتين على السلطة لمدة ثلاثة وعشرين عامًا. هل يجب أن يترك بوتين بريغوزين هناك دون أن يقبض عليه؟ وماذا عن أفعاله ونفوذه في إفريقيا حيث يخوض عمليات عسكرية مستمرة؟

مما لا شك فيه أن هذا التمرد سيؤثر على المسرح الأفريقي ، ولا سيما مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا والسودان حيث استقرت فاغنر قواتها. في حين أن مصالح الحكومة الروسية ومجموعة فاغنر حتى الآن متوافقة ، سيكون من الضروري الآن لهذه الدول أن تتعامل مع لاعبين روسيين لهما مصالح متنافسة. سيضع هذا التنافس حلفاءهم الأفارقة في موقف حرج.

ستؤدي انتفاضة بريغوزين إلى توضيح طبيعة شراكة روسيا مع هذه الدول الأفريقية. قد تميل موسكو ، التي تعرف مدى تأثير فاغنر في هذه البلدان ، إلى قطع إمداداتها عن القارة. هذه الحكومات التي ولدت من الانقلابات العسكرية تعتمد على مرتزقة فاغنر للحفاظ على قوتهم و / أو تأمين بلدانهم ضد الحركات الجهادية. أبرم فاغنر صفقات مربحة للغاية في مالي والسودان وجمهورية إفريقيا الوسطى على كل شيء من الذهب إلى القهوة والسكر والماس.

إن تمرد رئيس فاغنر وحاجة بوتين لإظهار أنه لا يزال تحت السيطرة قد يجبر باماكو وبانغي على الابتعاد عن بريغوزين من أجل الحفاظ على تحالفاتهما مع موسكو.

في الواقع ، بعد فاجنر ، أصبحت موسكو المصدر الرئيسي للأسلحة في إفريقيا ، ولكن أيضًا للقمح. تنشط الشركات الروسية المملوكة للدولة أيضًا في مجالات التعدين ، والمحروقات ، وحتى في القطاعات النووية المدنية. لكن إذا بدت روسيا شريكًا أكثر موثوقية ، فماذا عن بوتين ، الذي تبدو قوته ضعيفة؟

أخيرًا ، كان التأثير الأكثر وضوحًا لفاجنر في الواقع على جبهة المعلومات: استخدم بريغوزين - الذي كان مرتبطًا بشكل وثيق مع المخابرات العسكرية الروسية GRU - جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي لتعزيز المشاعر المعادية للغرب ، وكسب التعاطف مع بوتين ، وتغذية دعايته عبر وكالة الإعلام الروسية. FAN ، الرائد في Prigozhin's Patriot Media Group. بدون هذه الأداة القوية ، لست متأكدًا من أن النفوذ الروسي سيظل قوياً في هذه البلدان.

- راما ياد هي كبيرة مديري مركز إفريقيا التابع للمجلس الأطلسي.

*جاكوب ميزي: ماذا تعني محاولة انقلاب بريغوزين للهجوم المضاد في أوكرانيا؟

ماذا تعني محاولة انقلاب بريغوجين لهجوم أوكرانيا المضاد؟

كيف سيؤثر تمرد بريغوجين القصير ضد وزارة الدفاع الروسية في نهاية المطاف على الهجوم المضاد الأوكراني الحالي؟ على خط المواجهة المباشر ، من المرجح أن تظل العديد من العقبات التي تواجه القوات الأوكرانية مثل الألغام الأرضية والتحصينات والقوات الروسية التي تدافع عنها دون تغيير. ومع ذلك ، فإن تعطيل فاجنر للقيادة العسكرية الروسية وشبكة اللوجستيات قد يزيد من احتمال حدوث اختراق أوكراني في ساحة المعركة.

إن استيلاء واغنر على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في روستوف-أون-دون ، والذي كان إلى حد كبير بمثابة مركز القيادة المتقدم للجهود الحربية الروسية ، سيؤدي إلى تدهور القيادة والسيطرة في الوقت المناسب للقوات الروسية. سيؤثر تسلسل القيادة المشوش أو المعطل بشكل كبير على قدرة الجيش الروسي على إجراء دفاع فعال في العمق ويمنع الرد المنسق على الجهود الهجومية الأوكرانية. حواجز الطرق التي أقامتها الحكومة الروسية ، وحتى الأضرار المتعمدة للطريق السريع M4 ، المصمم لاحتواء مجموعة فاجنر ، ستحد أيضًا من قدرة جيشها على نقل القوات والإمدادات بين الجبهات في أوكرانيا. الأدلة على أن فاجنر أطلقت النار على طائرات هليكوبتر عسكرية ستتطلب من الطيران الروسي في المنطقة العمل بحذر أكبر وتعقيد قدرتها على ضرب القوات الأوكرانية. التقارير التي تفيد بأن بعض الوحدات الروسية لم تعارض مسيرة فاجنر الأولية قد تقلل أيضًا من ثقة موسكو في ولاء قواتها وضباطها. في حين أن تمرد بريغوزين قد يكون قصير الأجل في النهاية ، فإن أفعاله ستخلق نقاط ضعف داخل هيكل قيادة الجيش الروسي والتي يمكن لأوكرانيا استغلالها في ساحة المعركة.

- جاكوب ميزي هو مساعد برامج في برنامج Forward Defense في مركز Scowcroft للاستراتيجيات والأمن التابع للمجلس الأطلسي.

*فلاديسلاف دافيدزون: هذه بداية نهاية الحرب

وصلت محاولة الانقلاب التي شنها مرتزقة فاجنر على الكرملين في منتصف مساء يوم الجمعة إلى نتيجة غير متوقعة وغير مرضية إلى حد ما. ما يشبه صفقة سرية يُزعم أن الدكتاتور البيلاروسي ألياكساندر لوكاشينكا توسط فيها أدى إلى قلب قافلة فاغنر. كان لدى مجموعة فاجنر خطة معركة جادة مع القوات المسلحة الروسية وأجهزة الأمن على ما يبدو غير موحدة بما يكفي للرد بسرعة. أطلق كل من بريغوزين والكرملين صرخة الحرب وتخطوا الخطوط الحمراء التي نصبت نفسها بنفسها قبل أن يقرر بريغوزين إلغاء العملية في اللحظة الأخيرة على ما يبدو. ومع ذلك ، أظهر هذا التمرد أن نظام بوتين كان على قدم وساق (على الرغم من أنهم قد يعيدون الآن توطيد هياكل السلطة مع بريغوزين الذي يتمتع بسلطة أكبر بكثير من ذي قبل).

لقد أظهرت قدرة القوات المتمردة على الوصول إلى أبعد ما وصلت إليه مع القليل من المعارضة والاستيلاء على روستوف أون دون - وهي أيضًا مقر الحرب الروسية ضد أوكرانيا - أن نظام بوتين ضعيف وغير متماسك. كل الافتراضات السابقة. من الصعب معرفة كيف يمكن لنظام بوتين استعادة شرعيته بعد ذلك. أعرب بوتين عن مخاوفه عندما قارن الوضع بعام 1917 ، على الرغم من أن عام 1905 ربما كان أفضل مقارنة. بطريقة أو بأخرى ، هذه هي مرحلة الدفع للمقامرة على غزو أوكرانيا وهذه هي بداية نهاية الحرب. كان السكان الروس ونخب بوتين قد أيدوا هذه الحرب عندما كانت بعيدة - بالتأكيد سوف يفكرون مرتين قبل القيام بذلك مرة أخرى بعد انتهاء هذه المهزلة.

- فلاديسلاف دافيدزون زميل غير مقيم في مركز أوراسيا التابع للمجلس الأطلسي ومقره فرنسا. منذ عام 2018 ، عمل كمنتج مشارك لمسلسل تلفزيوني عن آثار تفكك الاتحاد السوفيتي.

.. ما طرح، مجموعة وثائق سياسية وأمنية، تنشرها "الدستور"، في محاولة أمينة لوعي ما في فكر العالم من نتائج تمرد فاغنر، وهي دراسات مكثفة ينبض محتواها بكل ملامح وعي مراكز الأبحاث والدراسات التابعة للمجلس الأطلسي، وبالتالي، تشكل في المحصلة الصورة التي يرسمها الغرب، وحلف الناتو عن الحدث، إنها رؤية لفهم طبيعة التعاون الدولي، نحو فهم الورقة الروسية، التي تتأرجح نحو المجهول.

.. حتما السؤال :أين نحن من ذلك؟