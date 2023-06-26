مجلس جامعة الإسكندرية يكرم الأساتذة الحاصلين على أول درجة دكتوراه في الرياضيات DSC

كرم مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، كل من الدكتور علاء عبدالواحد عبد البارى، نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور حمدى محمود محمد يوسف أستاذ الرياضيات التطبيقية، بكلية التربية جامعة الإسكندرية، بمناسبة حصولهما على درجة «دكتور العلوم في الرياضيات DSC» من كلية العلوم جامعة الإسكندرية، والتى تعد أعلى الدرجات العلمية وتمنح للمتقدم عن مجمل الأعمال العلمية، وتستوجب تقديم أبحاثًا مبتكرة.

ويتم التحكيم لهذه الدرجة من خلال 3 محكمين حاصلين على الزمالة من الجمعية الملكية البريطانية ومن جامعات أوروبية مرموقة، وقد منحت كلية العلوم من قبل درجة دكتوراه في العلوم في مجال الكيمياء ولكنها المرة الأولى التي تم منح هذه الدرجة في مجال الرياضيات.



وأكد رئيس الجامعة، أن هذا التكريم يأتي فى إطار تشجيع جامعة الإسكندرية للنماذج المشرفة، لافتا إلى أن المكرمون قيمة وقامة وخير من يمثل جامعة الإسكندرية داخل الجامعة وخارجها، مضيفا أن جامعة الإسكندرية تتعاون مع كافة المؤسسات العلمية من أجل تحقيق هدف واحد ألا وهو خدمة الدولة المصرية وتحقيق رؤيتها في تقديم خدمة تعليمية ذات جودة عالية.

ومن جانبهم أعرب المكرمون عن اعتزازهم بهذا التكريم داخل جامعتهم الأم، مؤكدين مكانة جامعة الإسكندرية، ودورها فى تقديم كوادر مشرفة تتبوأ مناصب مرموقة داخل مصر وخارجها.

وكان قد وافق المجلس على تشكيل لجنة لدراسة إنشاء مكتب منح جامعة الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال لتقديم منح للطلاب المتفوقين من غير القادرين للدراسة بالدرجات العلمية المزدوجة والدرجات المشتركة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا فى إطار المسئولية المجتمعية لجامعة الإسكندرية، مؤكدا أن الجامعة تؤكد أن عدم القدرة المالية للطالب المتفوق والمبدع لن تكون عائقا لتحقيق طموحه العلمي.

تكريم جامعة الإسكندرية للحاصلين على الدرجة العلمية