وكيل "صحة مطروح" يتفقد أعمال الحجر الصحي بمنفذ السلوم البري

تفقد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الإثنين، الحجر الصحي بميناء السلوم البري.

وتابع وكيل صحة مطروح، الإجراءات الوقائية والاحترازية والخدمات الطبية المقدمة بالمنفذ ومنابعة مؤشرات العمل ومراجعة السجلات والدفاتر الخاصة بها، مشددا على الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه.

وتأكد خلال تفقده ميناء السلوم تأكد وكيل صحة مطروح من مدى جاهزية المنفذ وتوافر القوى البشرية وجميع مستلزمات التشغيل، وتذليل كافة المعوقات وتعزيز القوى البشرية ودعم المنفذ بالمستلزمات اللازمة والتأكيد على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية فى اسقبال القادمين.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى استمرار المرور والمتابعة على جميع منافذ الحجر الصحي بالمحافظة وفقاً وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

ولفت إلى أن ذلك يأتي في ضوء استقبال ضيوف المحافظة، خلال فترة الإجازات الصيفية.