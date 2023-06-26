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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بملابس بكار ورشيدة.. الألمانى "نويل روبرتسون" يجذب أنظار العالم للنوبة

نويل روبرتسون
نويل روبرتسون

بملابس بكار ومن أمام بيت نوبى ويصطحب بجواره رشيدة، الماعز التي كانت تصطحبها الشخصية الكرتونية الشهيرة وارتبطت بمراحل الطفولة لدى العديد من المصريين، استطاع التيك توكر الألماني المعروف "نويل روبرتسون" جذب أنظار العالم إليه خلال زيارته فى محافظة أسوان.

ونالت صورة التيك توكر الألماني المعروف "نويل روبرتسون" بزى بكار إعجاب عدد كبير جدًا من المتفاعلين عبر منصات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وحرص العديد منهم على تداولها ونشرها عبر صفحاتهم الشخصية.

قد تكون صورة ‏شخص واحد‏
نويل روبرتسون

وشهدت جولة التيك توكر الألماني المعروف "نويل روبرتسون" فى مدينة أسوان التقاط العديد من الصور التذكارية برفقه الأهالي والشباب وأطفال النوبة أيضًا، بالإضافة إلى استغلال عدد من الشباب وجوده فى عمل الفيديوهات برفقته للرقصة الخاصة به، بجانب الرقصات النوبية التى تمت تأديتها برفقته ومشاركة العديد من المقاطع المختلفة ونالت إعجاب الجميع.

وتضمنت جولة الألماني المعروف "نويل روبرتسون" فى أسوان زيارة عدد من المناطق الأثرية داخل المدينة، مما ساهم فى الترويج السياحي لها بشكل مميز، والتي من أبرزها معبد فيلة.

جدير بالذكر أن محافظة أسوان تعد من أبرز المحافظات السياحية التي تحظى بزيارة العديد من الشخصيات المهمة والمشاهير من جميع بلدان العالم، حيث إن طبيعتها الساحرة والمناظر الطبيعية الخلابة التي تحتوى عليها تجعلها قبلة مميزة للجميع. 

قد تكون صورة ‏شخص واحد‏
نويل روبرتسون

وهناك أماكن سياحية وأثرية مميزة يفضل زيارتها العديد من السائحين والزائرين من مختلف بقاع العالم لتعرف على تاريخها ومدى براعة المصرى القديم وتفوقه في العلوم المختلفة. 

ومن أبرز الأماكن التي تحظي بعدد كبير للزيارة معابد فيلة، معبدا أبوسمبل، المسلة الناقصة، بجانب القرى النوبية التي تعتبر من أكثر الأماكن المفضلة لديهم نظرًا للأنشطة الترفيهية الموجودة فيها، بالإضافة إلى طبيعتها الساحرة واطلالتها على ضفاف نهر النيل مباشرة. 

الترويج السياحي نويل روبرتسون بكار رشيدة أسوان النوبة بيوت النوبة

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