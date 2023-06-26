الدكتور أحمد أبوضيف الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية: َالتقدير المعنوى أكثر من المادى

قال الدكتور أحمد محمد أبو ضيف، أستاذ مساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوم بجامعة سوهاج، والحاصل على جائزة الدولة التشجيعية، إنه تقدم بأبحاث في مجال العلوم الأساسية (الكيمياء) هي عبارة عن خمس أبحاث تنقسم إلى خمس محاور أولها هي استخدام المواد النانومترية في تنقية المياة وهي لتنقية المياة الناتجة عن المصانع والأصباغ لمحاولة تقليل السمية الموجودة فيها لأن تلك الأصباغ لها تأثير سام على البيئة البحرية.

والثاني هو استخدام المواد النانومترية للأدوية ووظيفتها أن تكون ناقلات سريعة للأدوية لتسريع امتصاص الجسم لتلك الأدوية في فترة قصيرة لسرعة عملية الشفاء.

المحور الثالث هو تحضير مركبات تناسقية لها فعالية عالية ضد الخلايا السرطانية والبكتيرية ولها قدرة عالية على التداخل مع الحمض النووى الديؤكسى ريبوزى.

المحور الرابع تحضير مركبات لها قدرة عالية على مقاومة الصدأ.

المحور الخامس تحضير مواد نانومترية لها خواص مغناطيسية فائقة مما يعزز من استخدامها فى مجالات في أجهزة التسجيل المنزلية، مثل الحاسوب وأجهزة الأقراص المرنة والأقراص الصلبة والكاسيت ومكبرات الصوت الكهربائية وتطبيقات الميكروويف والمجسات المغناطيسية، وذلك لنفاذيتها المغناطيسية العالية وعزلها الكهربائى وثباتها الكيميائى العالى.

وعن إحساسه بعد فوزه بالجائزة قال إنه لايوصف أن الدوله تقدرك وتقدر علمك والجائزة معنوية أكثر من أنها مادية، كما وجه الشكر لعائلته وزوجته وأبنائه على مساندته الدائمة له ولأساتذته وزملائه وطلابه الذين عاونوه للوصول لتلك الجائزة.

فيما أعلنت جامعة سوهاج، برئاسة الدكتور مصطفى عبد الخالق، عن فخرها وامتنانها للدكتور أحمد أبو ضيف لما أضافه من علوم حديثة، كما تقدمت الجامعة بتهنئة له على فوزه بجائزة الدولة التشجيعية عن بحثه في مجال العلوم الأساسية (الكيمياء) لتنقية المياه بتقنية النانومترية لتنقية مياه المصانع من السمية وتقليل أضرارها.