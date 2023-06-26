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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

يوسف القعيد يكشف لـ"الشاهد": هناك تشابه بين 23 يوليو و 30 يونيو

يوسف القعيد
يوسف القعيد

قال الكاتب الصحفي والروائي يوسف القعيد، إنه دائمًا يربط بين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "القعيد"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يرى أن محمد علي باشا، هو أهم حاكم في القرن التاسع عشر، و"عبدالناصر" أهم حاكم في القرن العشرين، والرئيس السيسي أهم حاكم في القرن الوحد والعشرين، مؤكدًا أن الـ3 قرون بنيت فيها مصر الحديثة التي نعيش فيها وننعم بآثار الثورات الثلاث. 

وتابع، محمد علي، لم يكن مصريًا ولكنه يعتبر أحد الذين أسسوا مصر الحديثة رغم أنه استعماري وأجنبي وألباني وجاء تحت المظلة العثمانية.

ما سر ربطه بين ثورة 30 يونيو و 23 يوليو؟

وأكد أن ثورة 30 يونيو تشبه ثورة 23 يوليو 1952؛ وذلك لأن كلاهما كان ثورة على وضع قائم ولم تكتف بهدمه والقضاء عليه والتخلص منه وتخليص مصر من آثاره الرهيبة ولكنها بنت بديل آخر له في نفس الوقت، فالهدم والبناء السمتين الأساسايتين فيهما تهدم الماضي وتبني المستقبل والحاضر الكوبري بين الماضي والمستقبل وتم بوعي شديد في الثورتين.

يوسف القعيد 30 يونيو 23 يوليو جمال عبدالناصر عبدالفتاح السيسي

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