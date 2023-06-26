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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 26 يونيو 2023 للجرام والجنيه بدون مصنعية

سعر الذهب
سعر الذهب

مع قرب موعد العيد الكبير، وكثرة المناسبات والأفراح يحرص الشباب المقبلين على الزواج معرفة سعر الذهب اليوم الإثنين 26 يونيو 2023 في مصر بدون مصنعية عبر جوجل، حيث واصلت أسعار المعدن الأصفر الحفاظ على الاستقرار في بداية التعاملات اليوم.

واستقر سعر الذهب في عيار 21 عند مبلغ 2250 جنيهًا للبيع، وقيمة 2225 جنيهًا للشراء، وهو ذات السعر لآخر تحديثات الذهب في الساعات الماضية.

سعر الذهب اليوم الإثنين 26 يونيو 2023 في مصر بدون مصنعية

تعرض «الدستور» أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر بأعيرته، وهي الأكثر تداولًا: «24، عيار 22، عيار 21، 18، عيار 14، 12، عيار 9»، وقيمة الجنيه الذهب.

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 26 يونيو

واستقر سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر عند 18000 جنيه للبيع، و17800 جنيه للشراء، عيار 21 وزن صافي، بدون المصنعية.

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 26 يونيو 2023

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24

- سعر الذهب اليوم.. ثبت عيار 24 عند مستوى 2542.75 جنيه للشراء، 2571.5 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 22

- سعر الذهب اليوم الإثنين استقر عيار 22 عند 2331 جنيه للشراء، 2357.25 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

- سعر الذهب اليوم الإثنين، استقر عيار 21 عند 2225 جنيهًا للشراء، و2250 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 18

- سعر الذهب اليوم الإثنين حافظ عيار 18 على استقراره ليصل إلى 1907.25 جنيه للشراء، 1928.5 جنيه للبيع.

سعر الذهب اليوم لعيار 14

- سعر الذهب اليوم الإثنين ثبت عيار 14 عند مستوى 1483.25 جنيه للشراء، 1500 جنيه للبيع.

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سعر الذهب اليوم لعيار 12

- سعر الذهب اليوم الإثنين كما استقر عيار 12 ليسجل نحو 1271.5 جنيه للشراء، 1285.75 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 9

- سعر الذهب اليوم الإثنين عيار 9 وصل إلى نحو 953.5 جنيه للشراء، 964.25 جنيه للبيع.

سعر أونصة الذهب اليوم الإثنين 26 يونيو:

وبالنسبة لـ سعر أونصة الذهب اليوم الإثنين فسجل 1923 دولارًا للبيع، و1920 دولارًا للشراء.

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