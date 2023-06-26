أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 26 يونيو 2023
مع قرب عيد الأضحى المبارك شغل بال التجار معرفة أسعار مواد البناء، حيث استقرت أسعار الحديد والأسمنت في تعاملات اليوم الإثنين 26 يونيو 2023، في الأسواق محليا، وإذ سجل سعر طن حديد عز مبلغ 37100 جنيه، بينما سجلت أسعار الأسمنت المسلح 1710 جنيهات للطن الواحد، وتختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى.
أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 26 يونيو 2023
ويضاف إلى سعر المصنع ما سيتراوح ما بين 1000 ومبلغ 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على أسعار الحديد لكي يصل إلى المستهلك.. أما بالنسبة للأسمنت فتتم إضافة من مبلغ 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك.
وتستعرض “الدستور” أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 26- 6- 2023 في التقرير التالي.
أسعار الحديد اليوم الأحد
- ثبت سعر طن شركة عز 37100 جنيه.
- سجل سعر حديد المصريين نحو 37600 جنيه للطن.
- بلغ سعر طن حديد المراكبي 37600 جنيه.
- سجل سعر طن حديد العتال 35600 جنيه.
- وصل سعر حديد بيانكو إلى 34300 جنيه للطن الواحد.
- بلغ سجل سعر طن حديد عطية 35600 جنيه.
- وعن سعر حديد العشري 35300 جنيه للطن.
- وصل سعر طن حديد المعادي إلى 34600 جنيه.
- إما عن سعر طن حديد ستيل 35100 جنيه.
- وصل سعر طن حديد الكومي إلى 34600 جنيه
- سعر طن سعر حديد بشاي 37600 جنيه.
- بينما سجل سعر طن حديد سرحان 34600 جنيه.
أسعار الأسمنت اليوم الإثنين
- سجل سعر طن أسمنت مصر إلى 3600 جنيه.
- بلغ سعر طن رويال المنيا للأسمنت الابيض 3600 جنيه.
- ارتفع سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض إلى 3600 جنيها.
- وسجل أسمنت حلوان سعر 3550 جنيها للطن.
- سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية 1770 جنيها.
- وعن سعر طن أسمنت أسيوط المقاوم إلى 1760 جنيها.
- سجل سعر طن أسمنت لافارج 1770 جنيها.
- وصل سعر أسمنت السويس إلى 1760 جنيها للطن الواحد.
- بلغ سعر طن أسمنت السويدي المقاوم 1880 جنيها.
- انخفض سعر سعر الأسمنت المسلح ليسجل 1710 جنيه للطن.
- إما عن سعر طن أسمنت النصر سجل 1660 جنيها.
- سجل سعر طن أسمنت الممتاز نحو 1880 جنيها.
- بينما سجل سعر أسمنت المعلم نحو 1660 جنيهًا للطن.
- استقر سعر طن أسمنت حلوان 1710 جنيها.
- وصل سعر طن أسمنت السويدي إلى 1780 جنيهات.
- وصل سعر أسمنت وادي النيل إلى 1660 جنيها للطن الواحد.
- بلغ سعر طن أسمنت العسكري 1690 جنيهًا.