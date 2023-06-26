أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 26 يونيو 2023

مع قرب عيد الأضحى المبارك شغل بال التجار معرفة أسعار مواد البناء، حيث استقرت أسعار الحديد والأسمنت في تعاملات اليوم الإثنين 26 يونيو 2023، في الأسواق محليا، وإذ سجل سعر طن حديد عز مبلغ 37100 جنيه، بينما سجلت أسعار الأسمنت المسلح 1710 جنيهات للطن الواحد، وتختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى.

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 26 يونيو 2023

ويضاف إلى سعر المصنع ما سيتراوح ما بين 1000 ومبلغ 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على أسعار الحديد لكي يصل إلى المستهلك.. أما بالنسبة للأسمنت فتتم إضافة من مبلغ 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك.

وتستعرض “الدستور” أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 26- 6- 2023 في التقرير التالي.

أسعار الحديد اليوم الأحد

ثبت سعر طن شركة عز 37100 جنيه.

سجل سعر حديد المصريين نحو 37600 جنيه للطن.

بلغ سعر طن حديد المراكبي 37600 جنيه.

سجل سعر طن حديد العتال 35600 جنيه.

وصل سعر حديد بيانكو إلى 34300 جنيه للطن الواحد.

بلغ سجل سعر طن حديد عطية 35600 جنيه.

وعن سعر حديد العشري 35300 جنيه للطن.

وصل سعر طن حديد المعادي إلى 34600 جنيه.

إما عن سعر طن حديد ستيل 35100 جنيه.

وصل سعر طن حديد الكومي إلى 34600 جنيه

سعر طن سعر حديد بشاي 37600 جنيه.

بينما سجل سعر طن حديد سرحان 34600 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين